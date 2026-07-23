На Київщині загинув 14-річний зачепер: поліція розслідує трагедію

За попередніми даними, підліток неодноразово займався зачепінгом, а на його батьків раніше складали адмінматеріали

У Бориспільському районі Київської області правоохоронці розслідують обставини загибелі 14-річного хлопця, тіло якого виявили на платформі залізничної станції у селі Мала Олександрівка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомлення про виявлення тіла надійшло до поліції від машиніста потяга. На місце події прибули слідчо-оперативна група, працівники сектору криміналістичного забезпечення, судово-медичний експерт та інші профільні служби.

За попередньою інформацією, загиблий раніше неодноразово займався зачепінгом.

«Попередньо правоохоронці встановили, що 14-річний хлопець раніше неодноразово займався небезпечним захопленням – зачепінгом, та на його батьків було складено адміністративні матеріали», – повідомили у поліції.

Зачепінг (або трейнсерфінг) – це небезпечне захоплення, під час якого людина їде зовні рухомого поїзда: на підніжках, між вагонами, на автозчепі або навіть на даху. Такі дії є порушенням правил безпеки на залізничному транспорті та регулярно призводять до смертельних випадків. Найчастіше причинами загибелі або важких травм стають ураження електричним струмом від контактної мережі напругою 27,5 кВ, падіння з рухомого поїзда, зіткнення з елементами інфраструктури (мостами, опорами, тунелями) або затягування під колеса.

Слідчі Бориспільського районного управління поліції відкрили досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України з додатковою відміткою «нещасний випадок». У поліції закликали батьків говорити з дітьми про небезпеку зачепінгу та дотримання правил безпеки на залізниці.

Нагадаємо, поліцейські столичного метрополітену виявили двох 16-річних хлопців, які їхали між вагонами метро. Правоохоронці зняли «екстремалів» з вагона та викликали їхніх батьків. Поліцейські столичного метрополітену виявили двох хлопців, які, ризикуючи життям, їхали між вагонами метро, поміж станцій «Гідропарк» та «Дніпро».

13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні. Як повідомила речниця поліції Києва Анна Страшок, лікарня підтвердила, що хлопець помер від отриманих травм.