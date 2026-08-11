На Київщині внаслідок атаки РФ пошкоджено складське приміщення

Пошкоджене внаслідок російської атаки складське приміщення на Київщині. 11 серпня 2026 року

Постраждалих внаслідок атаки немає

У ніч проти 11 серпня російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі Київської області. У Бучанському районі зафіксовано руйнування на території промислового об'єкта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Наслідки ворожої атаки на Київщині 11 вересня 2026 року фото: Національна поліція України

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали:

складське приміщення підприємства;

три вантажні автомобілі;

три контейнери;

будівля охорони.

Пошкоджена під час обстрілу автівка фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, обійшлося без потерпілих. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції та рятувальники, які фіксують наслідки воєнного злочину.

Поліція вкотре закликає мешканців столичного регіону не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час загрози негайно прямувати до укриття.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву та Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи. О 01:06 оголосили відбій повітряної тривоги.

Під час нічного обстрілу столиці 11 серпня поблизу Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні сталося влучання. Внаслідок вибуху вибито вікна, пошкоджено газову трубу, а поруч із закладом утворилися дві вирви.