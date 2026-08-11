Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині внаслідок атаки РФ пошкоджено складське приміщення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині внаслідок атаки РФ пошкоджено складське приміщення
Пошкоджене внаслідок російської атаки складське приміщення на Київщині. 11 серпня 2026 року
фото: Національна поліція України

Постраждалих внаслідок атаки немає

У ніч проти 11 серпня російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі Київської області. У Бучанському районі зафіксовано руйнування на території промислового об'єкта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Наслідки ворожої атаки на Київщині 11 вересня 2026 року
Наслідки ворожої атаки на Київщині 11 вересня 2026 року
фото: Національна поліція України

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали:

  • складське приміщення підприємства;
  • три вантажні автомобілі;
  • три контейнери;
  • будівля охорони.
Пошкоджена під час обстрілу автівка
Пошкоджена під час обстрілу автівка
фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, обійшлося без потерпілих. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції та рятувальники, які фіксують наслідки воєнного злочину.

Поліція вкотре закликає мешканців столичного регіону не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час загрози негайно прямувати до укриття.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву та Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи.  О 01:06 оголосили відбій повітряної тривоги.

Під час нічного обстрілу столиці 11 серпня поблизу Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні сталося влучання. Внаслідок вибуху вибито вікна, пошкоджено газову трубу, а поруч із закладом утворилися дві вирви.

Читайте також:

Теги: обстріл Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по Києву: ДСНС показала наслідки в Голосіївському та Дарницькому районах
Удар по Києву: ДСНС показала наслідки в Голосіївському та Дарницькому районах
14 липня, 07:19
Удар припав по цивільному підприємству
Одеса оголосила 21 липня днем жалоби після удару РФ
20 липня, 18:38
Оприлюднено наслідки ворожого удару по Вишневому
Кілометри випаленої землі: оприлюднено кадри після вибуху у Вишневому
17 липня, 11:05
Знищені обстрілом дерева у столиці
Обстріли Києва: у Микільському лісництві задокументовано пошкодження понад 100 дерев
23 липня, 19:16
Про проведення виставки повідомлялося заздалегідь і на широку аудиторію
Росія завдала удару по полігону під час виставки озброєння: є загиблі
24 липня, 13:59
У липні 2024 року спільники підпалили трансформаторну підстанцію, зняли це на відео та надіслали запис куратору.
Готували нові диверсії та підпали авто ЗСУ: на Київщині суд покарав двох агентів РФ
28 липня, 08:52
49-річна жінка загинула на місці події до приїзду медиків
У Борисполі електропотяг збив жінку, яка переходила колії у невстановленому місці
4 серпня, 08:51
Унаслідок обстрілів загинули щонайменше 17 людей
Удар РФ по бізнесу на Київщині. Які компанії зазнали руйнувань і втрат (список)
5 серпня, 17:20
Буданову представили стратегічні проєкти, які громада планує реалізувати найближчим часом
Буданов відвідав Гатненську громаду на Київщині
7 серпня, 18:27

Новини

Ремонт колій на Дегтярівській: трамваї №14 та №15 замінить автобус №14-ТК (схема)
Ремонт колій на Дегтярівській: трамваї №14 та №15 замінить автобус №14-ТК (схема)
В'їзд до зони відпочинку «Наталка» у Києві обмежено паркувальними стовпчиками (відео)
В'їзд до зони відпочинку «Наталка» у Києві обмежено паркувальними стовпчиками (відео)
На Київщині дворічну дитину вкусила змія: хлопчика врятували в «Охматдиті»
На Київщині дворічну дитину вкусила змія: хлопчика врятували в «Охматдиті»
На Подолі неповнолітні напали на двох жінок через неприязнь до безхатьків
На Подолі неповнолітні напали на двох жінок через неприязнь до безхатьків
На Білоцерківщині ВАЗ збив 10-річного велосипедиста
На Білоцерківщині ВАЗ збив 10-річного велосипедиста
Два причали на столичному Подолі вартістю 22,7 млн грн повернуто державі
Два причали на столичному Подолі вартістю 22,7 млн грн повернуто державі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
188K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
67K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua