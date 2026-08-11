На Київщині внаслідок атаки РФ пошкоджено складське приміщення
Постраждалих внаслідок атаки немає
У ніч проти 11 серпня російські війська вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі Київської області. У Бучанському районі зафіксовано руйнування на території промислового об'єкта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали:
- складське приміщення підприємства;
- три вантажні автомобілі;
- три контейнери;
- будівля охорони.
За даними правоохоронців, обійшлося без потерпілих. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції та рятувальники, які фіксують наслідки воєнного злочину.
Поліція вкотре закликає мешканців столичного регіону не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час загрози негайно прямувати до укриття.
Нагадаємо, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву та Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи. О 01:06 оголосили відбій повітряної тривоги.
Під час нічного обстрілу столиці 11 серпня поблизу Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні сталося влучання. Внаслідок вибуху вибито вікна, пошкоджено газову трубу, а поруч із закладом утворилися дві вирви.
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