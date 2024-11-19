На Фастівщині чоловік потрапив під колеса потягу

Постраждалого з численними травмами екстрено госпіталізували до лікарні, однак, на жаль, врятувати його життя не вдалося

На залізничній станції Тарасівка електропотяг «Київ-Фастів» травмував 38-річного місцевого мешканця. Про це повідомляє поліція Київщини.

За попередньою інформацією, трагедія сталася тоді, коли чоловік переходив залізничні колії у невстановленому місці. Незважаючи на наближення потяга, чоловік не встиг покинути колії і потрапив під колеса.

Постраждалого з численними травмами екстрено госпіталізували до лікарні, однак, на жаль, врятувати його життя не вдалося. Медики боролися за його життя, але травми виявилися несумісними з життям.

«Днями, на залізничній станції Тарасівка електропотяг «Київ-Фастів» травмував 38-річного місцевого мешканця. Чоловік переходив залізничні колії у невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік помер в реанімаційному відділенні», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці Фастова розпочали досудове розслідування для встановлення всіх обставин трагедії.

Раніше повідомлялося, що у місті Буча, що під Києвом, потяг смертельно травмував місцевого мешканця. Правоохоронці попередньо встановили, що електропотяг сполученням «Святошино - Немішаєво» здійснив наїзд на 40-річного чоловіка, який перебував на залізничних коліях. Машиніст електропотяга застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося. Від отриманих травм місцевий житель загинув на місці.