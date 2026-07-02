На Київщині 2 липня лунатимуть вибухи: причина

Вибухотехніки працюватимуть завтра, 2 липня з 8:00 до 20:00

У Київській області проводитимуться вибухові роботи. Піротехніки працюватимуть на родовищі гранітів. Про це повідомила пресслужба Білоцерківської районної військової адміністрації, інформує «Главком»

Зазначається, що вибухотехніки працюватимуть завтра, 2 липня з 8:00 до 20:00 на Ольшаницькому родовищі гранітів. Воно знаходиться в межах Рокитнянської селищної територіальної громади. Фахівці розпушуватимуть граніти, придатні для виробництва щебеню.

Жителів навколишніх населених пунктів просять зберігати спокій.

Нагадаємо, на Київщині періодично проводяться планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це – Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви, Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі. Зокрема, 28 січня проводилися вибухові роботи на території Шамраївського родовища гранітів.