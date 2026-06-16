Переходив дорогу у невстановленому місці: на Вишгородщині легковик збив пішохода

Внаслідок наїзду 40-річний потерпілий дістав травми, його госпіталізовано

У Вишгородському районі поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Аварія трапилася ввечері 14 червня, близько 20:12, у селі Болотня. За попередніми даними правоохоронців, 36-річний водій автомобіля ЗАЗ не вибрав безпечної швидкості руху. У цей момент дорогу в невстановленому місці переходив пішохід. Водій не встиг вчасно зреагувати й збив його.

Внаслідок наїзду 40-річний потерпілий дістав травми, його госпіталізовано.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). Винуватцю загрожує відповідальність за заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Нагадаємо, на автодорозі Київ–Знам’янка поблизу міста Кагарлик сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався один із кермувальників. Аварія сталася у неділю, 14 червня. За попередніми даними правоохоронців, 26-річний водій автомобіля Volkswagen перед початком обгону не переконався, що це буде безпечно, та виїхав на смугу зустрічного руху. Там він допустив лобове зіткнення з автомобілем Skoda Octavia.