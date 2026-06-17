Троє дітей опинилися у лікарні після лобового зіткнення двох авто в Ірпені
Водій Mitsubishi, рухаючись по вулиці Університетська, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху
Поліцейські Київщини встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди у Бучанському районі, внаслідок якої травмувалися троє дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.
Аварія сталася напередодні, 16 червня, близько 18:00 у місті Ірпінь. На спецлінію «102» надійшло повідомлення про зіткнення двох автомобілів.
Попередньо правоохоронці встановили, що водій Mitsubishi, рухаючись по вулиці Університетська, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Kia.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали троє неповнолітніх дітей, які перебували в транспортному засобі Mitsubishi. Усіх постраждалих госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.
На місці події працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у Вишгородському районі поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав чоловік. Аварія трапилася ввечері 14 червня у селі Болотня. За попередніми даними правоохоронців, 36-річний водій автомобіля ЗАЗ не вибрав безпечної швидкості руху. У цей момент дорогу в невстановленому місці переходив пішохід. Водій не встиг вчасно зреагувати й збив його.
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