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Троє дітей опинилися у лікарні після лобового зіткнення двох авто в Ірпені

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Троє дітей опинилися у лікарні після лобового зіткнення двох авто в Ірпені
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали троє неповнолітніх дітей, які перебували в транспортному засобі Mitsubishi
фото: Національна поліція України

Водій Mitsubishi, рухаючись по вулиці Університетська, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху

Поліцейські Київщини встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди у Бучанському районі, внаслідок якої травмувалися троє дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Аварія сталася напередодні, 16 червня, близько 18:00 у місті Ірпінь. На спецлінію «102» надійшло повідомлення про зіткнення двох автомобілів.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій Mitsubishi, рухаючись по вулиці Університетська, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Kia.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали троє неповнолітніх дітей, які перебували в транспортному засобі Mitsubishi. Усіх постраждалих госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.

На місці події працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у Вишгородському районі поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав чоловік. Аварія трапилася ввечері 14 червня у селі Болотня. За попередніми даними правоохоронців, 36-річний водій автомобіля ЗАЗ не вибрав безпечної швидкості руху. У цей момент дорогу в невстановленому місці переходив пішохід. Водій не встиг вчасно зреагувати й збив його.

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Теги: Київщина ДТП

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