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На Київщині чоловік кинув гранату посеред вулиці (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині чоловік кинув гранату посеред вулиці (фото)
Гранату зловмисник знайшов у селі за допомогою металошукача
фото: пресслужба поліції

Затриманого правоохоронці помістили до ізолятора тимчасового тримання

На Київщині у Сквирській громаді чоловік кинув гранату посеред вулиці. Через спричинений вибух, травмувалась перехожа та сам зловмисник. Про це інформує пресслужба поліції Київської області.

Про подію до поліції повідомила свідок. Заявниця також описала прикмети зовнішності та одяг зловмисника, після чого поліцейські розпочали комплекс заходів щодо його встановлення та затримання.

«У Сквирській громаді чоловік вийшов з місцевого магазину та кинув гранату. Через спричинений вибух, травмувалась перехожа та сам зловмисник. Фігуранту загрожує до 7 років ув’язнення», – йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського управління поліції Київщини, кінологи та вибухотехніки.

На Київщині чоловік кинув гранату посеред вулиці (фото) фото 1

«Оперативники в той же вечір затримали 32-річного правопорушника за його місцем проживання. Правоохоронці дізнались, що гранату зловмисник знайшов у селі за допомогою металошукача цьогоріч на початку квітня, яку забрав собі та незаконно зберігав у себе вдома. Раніше він вже мав проблеми із законом за побиття знайомої та зберігання холодної зброї. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у столиці чоловік кинув гранату у фасад будинку.

Також повідомлялося, що у Києві від вибуху гранати постраждала жінка.

Теги: граната Київщина поліція

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