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На Київщині маршрутка врізалася в припаркований ГАЗ: є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині маршрутка врізалася в припаркований ГАЗ: є загиблі
фото: пресслужба поліції

Водій маршрутного таксі Mercedes Benz не дотримався безпечної дистанції

На автодорозі у Київській області маршрутне таксі Mercedes Benz зіткнулося з припаркованим ГАЗом, внаслідок аварії загинули двоє чоловіків, які стояли перед припаркованим автомобілем, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє Головне управління національної поліції в області.

Як зазначається, 14 жовтня, близько 06:10 години, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію на автодорозі сполученням Макарів-Бородянка.

«Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі Mercedes Benz не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем ГАЗ. Внаслідок аварії, 33 та 26-річний чоловіки, які стояли перед припаркованим транспортним засобом, від отриманих травм загинули на місці події», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом, як вказано, слідчі слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 жовтня, на Голосіївському проспекті у столиці перекинулась автівка. 

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва сталася аварія за участі позяшляховика та електровелосипеда. Водійка авто, яка рухалася по Великій Житомирській у напрямку Львівської площі вирішила зробити поворот через подвійну смугу у напрямку вул. Стрітенської. Унаслідок чого збила юнака на електровелосипеді.

Теги: таксі водій аварія Mercedes Бородянка

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