В окупованому Бердянську підірвано залізничний міст

За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту

Гучний вибух особливо чутно було в мікрорайоні Колонія

Увечері 27 жовтня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. За попередньою інформацією, підірвано залізничний міст. Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.

Зазначається, що гучний вибух, який пролунав вчора ввечері, особливо чутно було в мікрорайоні Колонія.

За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту.

«Чекаємо на уточнену інформацію», – додала місцева влада.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський звільнив Вікторію Галіціну з посади начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області.

До слова, в тимчасово захопленому Бердянську 2 жовтня було підірвано автомобіль із суддею-зрадником Віталіем Ломейком.

Крім того, 1 жовтня підпільники поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали автомобіль ВАЗ 2110. «У салоні перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії. Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку», – йдеться у повідомленні ГУР.

До слова, сотні українців на окупованих територіях не просто лишаються вірними своїй країні й чекають на визволення, а й прискорюють його, співпрацюючи з Силами оборони. Про це розповів офіцера Головного управління розвідки Міноборони України з позивним Ольстер, який координує підпілля на окупованих територіях.