На Київському водосховищі відкололася крижина з рибалками (відео)

Через весняне потепління лід стрімко тане й становить особливу небезпеку

Ігноруючи ркгулярні попередження рятувальників про тонку кригу, люди продовжують перевіряти на міцність лід та долю. Так, у четвер, 6 березня, двоє рибалок вийшли на кригу у +16 градусів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Як розповіли рятувальники, подія сталася на Київському водосховищі поблизу села Сухолуччя Вишгородського району.

«Спочатку все було чудово: спокій, тиша, улюблене хобі. Але коли пригріло весняне сонце, ситуація кардинально змінилася. Не помітивши небезпеки, рибалки опинилися на крижині, яка віднесла їх на 200 метрів від берега», – розповіли рятувальники.

За словами рятувальників, чоловіки запанікували, а коли заспокоїлись набрали номер служби порятунку «101». Лише завдяки швидкій роботі рятувальників рибалок за допомогою човна вдалося повернути на берег.

Рятувальники повернули чоловіків на берег фото: ДСНС України

Надзвичайники вкотре застерігають любителів риболовлі зважати на те, що через весняне потепління лід стрімко тане й становить особливу небезпеку.

«Виходити на нього – це не риболовля, а відверта дурість, яка може закінчитися трагедією. Чи варта ця риба вашого життя? А життя ваших дітей? Не ставайте героями новин про рятувальні операції», – закликають рятувальники.

Нагадаємо, учора, 6 березня, у столиці було зафіксовано одразу три рекорди температури повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Повідомляється, що за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, мінімальна температура повітря не опустилась нижче 7,9°С, що на 2,2°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2020 року.

Раніше повідомлялося, що 5 березня у Києві офіційно розпочалася метеорологічна весна. Цьогорічна зима тривала всього 24 дні, це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень. За уточненими розрахунками кліматологів, цьогорічна метеорологічна зима в Києві розпочалася лише 4 лютого і тривала всього 24 дні. «Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники. Вона виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала