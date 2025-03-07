На Київському водосховищі відкололася крижина з рибалками (відео)
Через весняне потепління лід стрімко тане й становить особливу небезпеку
Ігноруючи ркгулярні попередження рятувальників про тонку кригу, люди продовжують перевіряти на міцність лід та долю. Так, у четвер, 6 березня, двоє рибалок вийшли на кригу у +16 градусів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій у Київській області.
Як розповіли рятувальники, подія сталася на Київському водосховищі поблизу села Сухолуччя Вишгородського району.
«Спочатку все було чудово: спокій, тиша, улюблене хобі. Але коли пригріло весняне сонце, ситуація кардинально змінилася. Не помітивши небезпеки, рибалки опинилися на крижині, яка віднесла їх на 200 метрів від берега», – розповіли рятувальники.
За словами рятувальників, чоловіки запанікували, а коли заспокоїлись набрали номер служби порятунку «101». Лише завдяки швидкій роботі рятувальників рибалок за допомогою човна вдалося повернути на берег.
Надзвичайники вкотре застерігають любителів риболовлі зважати на те, що через весняне потепління лід стрімко тане й становить особливу небезпеку.
«Виходити на нього – це не риболовля, а відверта дурість, яка може закінчитися трагедією. Чи варта ця риба вашого життя? А життя ваших дітей? Не ставайте героями новин про рятувальні операції», – закликають рятувальники.
Нагадаємо, учора, 6 березня, у столиці було зафіксовано одразу три рекорди температури повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Повідомляється, що за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, мінімальна температура повітря не опустилась нижче 7,9°С, що на 2,2°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2020 року.
Раніше повідомлялося, що 5 березня у Києві офіційно розпочалася метеорологічна весна. Цьогорічна зима тривала всього 24 дні, це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень. За уточненими розрахунками кліматологів, цьогорічна метеорологічна зима в Києві розпочалася лише 4 лютого і тривала всього 24 дні. «Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники. Вона виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала
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