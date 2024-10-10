На монументі «Батьківщина-мати» успішно завершена заміна герба СРСР на тризуб

Раніше фахівці виявили незначні дефекти на тризубі, які були успішно усунуті

На щиті скульптури «Батьківщина-мати» успішно завершено процес заміни радянського герба на Тризуб. Про це повідомила пресслужба Національного музею історії України у Другій світовій війні.

У Музеї повідомили, що протягом року для постійного моніторингу за Тризубом неодноразово залучали Інститут електрозварювання імені Патона для контролю якості зварних швів. Під час цього процесу фахівці інституту виявили незначні дефекти, які були успішно усунуті.

«За результатами останньої перевірки Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона надав Музею звіт, який підтверджує, що «зварні шви відповідають вимогам нормативної документації», а також рекомендації щодо підтримки таких умов у майбутньому», – йдеться у повідомленні.

В Музеї наголосили, що тримаючи й надалі під пильним контролем стан скульптури можуть повідомити, що Тризуб в «надійних руках».

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Замість нього встановили тризуб.

Зауважимо, третій президент України Віктор Ющенко брав участь у створенні тризубу, яким замінили радянський герб на монументів «Батьківщина-мати» в Києві. Він особисто ліпив макет, який пішов у Мінкульт.