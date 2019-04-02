На парковці супермаркету у Києві п’яний водій позашляховика влаштував ДТП (фото, відео)



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У Mitsubishi Lancer розбиті передній бампер, капот і ліве крило Фото: Інформатор

Чоловік на Mercedes влаштував ще одну аварію в цей вечір

У понеділок, 1 квітня, у Києві на парковці супермаркету Novus за адресою вулиця Здолбунівська, 7г сталася аварія за участю автомобілів Mercedes G-класу і Mitsubishi Lancer. Водій Mercedes перебував в стані сильного алкогольного сп'яніння і ледве тримався на ногах.

Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, водій позашляховика Mercedes у стані алкогольного сп'яніння заїхав на парковку супермаркету Novus за адресою вулиця Здолбунівська, 7г. Автомобіль рухався по дорозі дивно - то гальмував, то знову набирав швидкість. У цей момент з парковки супермаркету виїжджала жінка на Mitsubishi Lancer. Чоловік на Mercedes не помітив автомобіль і врізався в нього.

Після зіткнення, водій позашляховика спробував втекти з місця, проте його вдалося зупинити і затримати. У нього були всі ознаки алкогольного сп'яніння - чоловік ледве стояв на ногах і не міг нічого сказати.

Через аварію у жінки-водія Lancer був стан шоку. Їй викликали швидку допомогу.

Поліцейські, повідомили, що чоловік на Mercedes влаштував ще одну аварію в цей вечір, на вулиці Березняківській, після чого зник з місця. Водій позашляховика відмовився проходити тест на вміст алкоголю в крові і закрився в машині на задньому сидінні. Його друзі, які приїхали на місце подій, сказали, що він погано себе почуває і теж викликали йому «швидку».

В результаті аварії обидва автомобілі отримали сильні пошкодження. У Mitsubishi Lancer розбиті передній бампер, капот і ліве крило і спрацювали подушки безпеки.

На місці працювали кілька автомобілів патрульної поліції і дві «швидкі». Деталі події встановить слідство.