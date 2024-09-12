Уночі «Шахед» наблизився до Хмельницької АЕС

Безпілотник збили сили ППО України

У ніч на 12 вересня російський ударний дрон пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу «Шахед» у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції», – йдеться в повідомленні.

Пізніше цей «Шахед» був збитий силами ППО України.

«Росія свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило, зокрема, над атомними обʼєктами України, це вже не вперше. Це частина російської терористичної тактики», – пояснив Тюрін.

Нагадаємо, що в ніч на 12 вересня ворог атакував Хмельниччину ударними дронами. Наші сили ППО знищили над регіоном 10 ворожих БпЛА типу Shahed. Минулося без постраждалих, але виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції.

Як повідомлялося, на Хмельниччині сьогодні о 03:21 було чутно звуки вибухів.

До слова, цієї ночі російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, є поранені люди.

Також цієї ночі на Полтавщині працювали сили ППО.