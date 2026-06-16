«Донорство зігріває»: на станції «Золоті ворота» відкрилася виставка ілюстрацій (фото)

Мета проєкту – популяризація культури свідомого та відповідального донорства

З нагоди Всесвітнього дня донора крові, який щорічно відзначають 14 червня, у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрилась виставка ілюстрацій «Донорство зігріває». Експозиція триватиме до 26 червня. Про це повідомили в КП «Київський метрополітен», інформує «Главком».

Виставка ілюстрацій «Донорство зігріває» на станції метро «Золоті ворота» фото: Київський метрополітен

Мета проєкту – популяризація культури свідомого та відповідального донорства. Як зазначають організатори проєкту – ГО «Агенти крові», системне донорство є важливою складовою розвитку будь-якого суспільства, адже допомагає рятувати життя та формує культуру взаємної підтримки.

Мета проєкту – популяризація культури свідомого та відповідального донорства фото: Київський метрополітен

Тема цьогорічного конкурсу Artdonation-2026 – «Донорство зігріває». Вона передає відчуття тепла, яке виникає, коли людина усвідомлює, що її донація може врятувати чиєсь життя та дати шанс на одужання.

Системне донорство є важливою складовою розвитку будь-якого суспільства фото: Київський метрополітен

У «Київському метрополітені» зазначили, що підприємство вже четвертий рік підтримує ініціативу громадської органіщації «Агенти крові» та долучається до організації виставки ілюстрацій.

Главком розповідав, що 19-річна Катерина Дзісяк стала доноркою стовбурових клітин для своєї мами. Дівчина була готова на все, аби знову побачити усмішку найріднішої людини. 45-річна Наталія Дзісяк мала рідкісну хворобу крові – апластичну анемію. Це захворювання крові, через яке кістковий мозок перестає виробляти найважливіші типи клітин крові: еритроцити, лейкоцити та тромбоцити.