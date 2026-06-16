Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Донорство зігріває»: на станції «Золоті ворота» відкрилася виставка ілюстрацій (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Донорство зігріває»: на станції «Золоті ворота» відкрилася виставка ілюстрацій (фото)
Виставка «Донорство зігріває» у столичному метрополітені триватиме до 26 червня
фото: Київський метрополітен

Мета проєкту – популяризація культури свідомого та відповідального донорства

З нагоди Всесвітнього дня донора крові, який щорічно відзначають 14 червня, у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрилась виставка ілюстрацій «Донорство зігріває». Експозиція триватиме до 26 червня. Про це повідомили в КП «Київський метрополітен», інформує «Главком».

Виставка ілюстрацій «Донорство зігріває» на станції метро «Золоті ворота»
Виставка ілюстрацій «Донорство зігріває» на станції метро «Золоті ворота»
фото: Київський метрополітен

Мета проєкту – популяризація культури свідомого та відповідального донорства. Як зазначають організатори проєкту – ГО «Агенти крові», системне донорство є важливою складовою розвитку будь-якого суспільства, адже допомагає рятувати життя та формує культуру взаємної підтримки.

Мета проєкту – популяризація культури свідомого та відповідального донорства
Мета проєкту – популяризація культури свідомого та відповідального донорства
фото: Київський метрополітен

Тема цьогорічного конкурсу Artdonation-2026 – «Донорство зігріває». Вона передає відчуття тепла, яке виникає, коли людина усвідомлює, що її донація може врятувати чиєсь життя та дати шанс на одужання.

Системне донорство є важливою складовою розвитку будь-якого суспільства
Системне донорство є важливою складовою розвитку будь-якого суспільства
фото: Київський метрополітен

У «Київському метрополітені» зазначили, що підприємство вже четвертий рік підтримує ініціативу громадської органіщації «Агенти крові» та долучається до організації виставки ілюстрацій.

Главком розповідав, що 19-річна Катерина Дзісяк стала доноркою стовбурових клітин для своєї мами. Дівчина була готова на все, аби знову побачити усмішку найріднішої людини. 45-річна Наталія Дзісяк мала рідкісну хворобу крові – апластичну анемію. Це захворювання крові, через яке кістковий мозок перестає виробляти найважливіші типи клітин крові: еритроцити, лейкоцити та тромбоцити.

Читайте також:

Теги: Київ метро виставка донор столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави оглянув руйнування у Національному музеї «Чорнобиль» після нічної атаки РФ
Зеленський відвідав пошкоджені об'єкти Києва (відео, фото)
24 травня, 13:17
Незаконна забудова у парку «Муромець»: суд наказав звільнити земельну ділянку
Незаконна забудова у парку «Муромець»: суд наказав звільнити земельну ділянку
26 травня, 13:28
Одразу після того, як дозволила безпекова ситуація, енергетики почали ліквідацію пошкоджень
Енергетики повернули світло у 140 тисяч осель киян після нічного обстрілу 2 червня
2 червня, 18:27
Потап звернувся до українці у Threads
Потапа «демонтували» з «Алеї зірок». Артист відреагував і запропонував заміну
10 червня, 16:59
Компанії спільно вироблятимуть далекобійну зброю та системи протидії дронам
Українська компанія та виробник ракет Taurus домовилися про стратегічне партнерство
10 червня, 20:11
Наслідки атаки на Київ у ніч на 15 червня
Через удар по Києву змінено рух громадського транспорту: які маршрути курсують інакше
Вчора, 07:35
Під час перебування в Україні Тютто проведе низку зустрічей, присвячених відновленню країни та розвитку громад
До Києва прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто
Вчора, 12:07
Чоловік приніс заборонені препарати у залу суду
Киянин передав метадон обвинуваченому просто в залі суду: справу скеровано до суду
8 червня, 16:20
Київ у диму після нічної атаки ворога 15 червня 2026 року
Як після атаки 15 червня працює громадський транспорт Києва та метро
Сьогодні, 08:32

Новини

Удар по Лаврі: стала відома попередня сума збитків від руйнування Успенського собору
Удар по Лаврі: стала відома попередня сума збитків від руйнування Успенського собору
Удар по Києву 15 червня: кількість постраждалих зросла до 43
Удар по Києву 15 червня: кількість постраждалих зросла до 43
«Донорство зігріває»: на станції «Золоті ворота» відкрилася виставка ілюстрацій (фото)
«Донорство зігріває»: на станції «Золоті ворота» відкрилася виставка ілюстрацій (фото)
Удар по Лаврі: в Успенському соборі тривають аварійно-відновлювальні роботи
Удар по Лаврі: в Успенському соборі тривають аварійно-відновлювальні роботи
Шукали під звуки вибухів: на Бучанщині поліцейські повернули додому зниклу пенсіонерку
Шукали під звуки вибухів: на Бучанщині поліцейські повернули додому зниклу пенсіонерку
Знищене відділення «Укрпошти» на Троєщині не працювало з 2024 року: подробиці удару РФ
Знищене відділення «Укрпошти» на Троєщині не працювало з 2024 року: подробиці удару РФ

Новини

Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua