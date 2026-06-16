Як після атаки 15 червня працює громадський транспорт Києва та метро

Київ у диму після нічної атаки ворога 15 червня 2026 року

Комунальні служби столиці усунули пошкодження на станціях підземки та відновили контактну мережу

Нічна ворожа атака 15 червня завдала шкоди транспортній системі столиці. У місті пошкоджено станції метро, зупинки, контактні мережі тролейбусів та комунальну техніку. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком».

Зокрема, на двох станціях метро були пошкоджені вітражні вікна у вестибюлях. Пошкодження вже усунули, підземка працювала і працює без збоїв.

Також фахівці транспортної галузі обстежують інші об’єкти інфраструктури. Світлофорні об’єкти працюють у штатному режимі, водночас спеціалісти КП «Центр організації дорожнього руху» перевірили вулично-дорожню мережу на можливі пошкодження технічних засобів регулювання дорожнього руху. Такі ж обстеження мереж зовнішнього освітлення проводили і працівники КП «Київміськсвітло».

До ліквідації наслідків атаки також були залучені дорожники «Київавтодору». Працівники шляхово-експлуатаційних підприємств очищали вулиці від уламків та інших наслідків руйнувань. Зокрема, до робіт було залучено 29 працівників і сім одиниць спеціалізованої техніки.

Також у Департаменті зазначають, що пошкоджень зазнала і наземна транспортна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу була пошкоджена контактна мережа на вул. Олени Теліги та площі Тараса Шевченка. Наразі її роботу вже відновили. Крім того, частково пошкоджені три зупинки громадського транспорту, які перебувають у власності інвесторів.

Ударна хвиля зачепила одне з підприємств «Київпастрансу». Там вибило вікна у службовому приміщенні, посікло скло у 10 спецмашинах, а ще дві комунальні автівки розтрощило так, що ремонту вони вже не підлягають.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.