Зниклу під час прогулянки у Києві семирічну дитину розшукав службовий собака

Дитина пішла гуляти на дитячий майданчик поблизу дому і не повернулася з прогулянки

У Святошинському районі Києва правоохоронці розшукали семирічну дівчинку, яка не повернулася додому з прогулянки. Дитину знайшли менш ніж за 40 хвилин завдяки службовому собаці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

До правоохоронців звернулася мати дитини, яка повідомила, що близько опівдня донька пішла гуляти на майданчик поблизу дому. Через кілька годин дівчинка зникла, а самостійні пошуки батьків не дали результатів.

На пошуки орієнтували найближчі наряди поліції. Для розшуку залучили кінолога зі службовим собакою Найтом, який узяв запаховий слід з одягу дитини. Чотирилапий повів правоохоронців сусідніми дворами до іншого дитячого майданчика, де й перебувала дівчинка.

За даними поліції, протиправних дій щодо дитини не вчиняли, медична допомога їй не знадобилася. Дівчинку повернули матері.

Нагадаємо, у Святошинському районі столиці загубився чотирирічний хлопчик. Спочатку тато й мама самостійно шукали свого чотирирічного хлопчика, який зник під час прогулянки у Святошинському районі столиці, а потім вирішили звернутися у поліцію.

Раніше було знайдено дівчинку Яну, яка загубилася 23 червня у селі Жупани Стрийського району на Львівщині. Їй два з половиною роки. Понад 580 людей, три службові собаки, 12 дронів, 22 одиниці спецтехніки, рятувальники, правоохоронці, волонтери Червоного хреста, місцеві мешканці – всі були залучені до пошуку. Обстежувалися лісові масиви, поля, водойми та прилеглі території. Дівчинку транспортували квадроциклом до медиків для огляду та надання необхідної допомоги.