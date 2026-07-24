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Рух Північним мостом 25 липня буде частково обмежено (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух Північним мостом 25 липня буде частково обмежено (схема)
Обмеження руху Півничним мостом триватиме до 17:00
фото: glavcom.ua

У комунальному підприємстві просять враховувати обмеження під час планування маршруту

Завтра, 25 липня, частково обмежуватимуть рух Північним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київавтошляхміст».

Із 8:00 до 17:00 фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку житлового масиву Троєщина та у зворотньому напрямку, в бік станції метро «Почайна».

Роботи проводитимуть поетапно та передбачають часткове обмеження руху транспорту.

25 липня частково обмежуватимуть рух Північним мостом (схема)
25 липня частково обмежуватимуть рух Північним мостом (схема)
фото: «Київавтодор»

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.

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Теги: Київ дороги ремонт

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