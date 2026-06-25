«Хата Аладдіна». На Печерську продається елітна квартира, яка розсмішила мережу
Оголошення ріелтора спровокувало хвилю жартів про «стиль Пшонки»
У Печерському районі столиці виставлена на продаж двокімнатна квартира з розкішним, але вельми специфічним дизайном. Житло розташоване в елітному житловому комплексі «Престиж Хол» на вулиці Василя Тютюнника, поруч із метро «Палац Україна». За нерухомість площею 86,2 кв. м без комісії продавці просять $250 тис.
Відповідне оголошення, яке опублікував ріелтор Сергій Фещенко у тематичній спільноті у Facebook, викликало справжній фурор серед користувачів мережі, інформує «Главком»
Мармур, палісандр та рояльний лак
Автор оголошення зазначає, що в квартирі на 18 поверсі 25-поверхівки виконано «дизайнерський ремонт за авторським проєктом у класичному стилі». Ріелтор активно акцентує на використанні вкрай коштовних матеріалів.
За словами рієлтора, інтер'єр буквально насичений елементами розкоші:
- На підлозі викладено італійський мармур, стіни оздоблені лінкрустою (покриття для стін з гладкою або рельєфною поверхнею, що миється), а карнизи та молдинги на стелі виконані з натурального гіпсу.
- «Всі меблі виготовлені за індивідуальним замовленням зі шпону палісандра та покриті рояльним лаком», а м'які меблі оббиті тканиною бордового кольору та прикрашені масивним позолоченим декором.
- На стелі в коридорі облаштовано велике вітражне скло з підсвіткою, а кімнати освітлюють важкі італійські люстри та бра з кришталем і позолотою.
- На лоджії та в спальні розмістили «декоративні мандали з підсвіткою», а всі двері зроблені з вітражним склом.
В оголошенні вказується, що в помешканні «продуманий кожен метр по функціональності і практичності», а квартира «повністю облаштована всім необхідним для комфортного проживання».
У списку технічного наповнення зазначено три кондиціонери, телевізори, вбудовану кухонну техніку, бойлер на 150 літрів, автономне опалення (водяна підлога), систему «антипотоп» та насос підвищення тиску води. У санвузлі, за запевненням автора, викладено панно з мозаїки за індивідуальним дизайном та встановлено італійську сантехніку.
«Голова закружляла від картинок»: реакція мережі
Проте користувачі соцмереж не оцінили специфічний «багатий» стиль інтер'єру й засипали публікацію іронічними коментарями:
- Костя Черкаський: «Цією квартирою треба ходити у зварювальній масці».
- Андрій Свищов: «Хата Аладдіна».
- Ольга Акуленко: «А Пшонка ще не виїхав?»
- Галина Зуєва: «Мені здається, що вже була така ж «гарна» квартира в цьому будинку. Може, за цією адресою такий султанський дрес-код?»
- Світлана Шушковська: «Там можна панічні атаки в кожній кімнаті дістати».
- Тетяна Орлова: «Голова закружляла тільки від перегляду картинок».
- Дмитро Канчик: «Унітаз золотий?»
- Андрій Заграюк: «Був би матрац на ліжку – купив би».
Через надмірну розкіш квартири деякі дописувачі в мережі висловили сумнів в її існуванні, припустивши, що фотографії згенерував штучний інтелект заради збирання лайків та охоплень. Проте, як перевірив «Главком», оголошення про продаж є цілком реальним – об'єкт виставлено на профільному порталі Dim.ria, де вказано, що квартиру та її планування перевірено.
Раніше «Главком» повідомляв, що в іншому житловому комплексі преміумкласу у середмісті Києва – Pechersk Hills Residence – на продаж виставили квартиру у стилі необароко, оздоблену сусальним золотом. Вартість того помешкання площею 350 кв. м становить $3 млн (також пропонувалася оренда за $12 тис. на місяць). Попереднє житло здатне вразити навіть найвибагливіших поціновувачів інтер'єрів «по-багатому»: воно буквально потопає у дорогоцінному металі. Дизайнери щедро використовували тонкі листи сусального золота повсюди: на рамах для картин та дзеркал, на стелі, меблях, світильниках, колонах і навіть на підлозі.
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