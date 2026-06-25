«Хата Аладдіна». На Печерську продається елітна квартира, яка розсмішила мережу

В оголошенні вказується, що в помешканні «продуманий кожен метр по функціональності і практичності»

Оголошення ріелтора спровокувало хвилю жартів про «стиль Пшонки»

У Печерському районі столиці виставлена на продаж двокімнатна квартира з розкішним, але вельми специфічним дизайном. Житло розташоване в елітному житловому комплексі «Престиж Хол» на вулиці Василя Тютюнника, поруч із метро «Палац Україна». За нерухомість площею 86,2 кв. м без комісії продавці просять $250 тис.

Відповідне оголошення, яке опублікував ріелтор Сергій Фещенко у тематичній спільноті у Facebook, викликало справжній фурор серед користувачів мережі, інформує «Главком»

За словами рієлтора, в квартирі на 18 поверсі виконано «дизайнерський ремонт за авторським проєктом у класичному стилі» фото: Сергій Фещенко/Facebook

Мармур, палісандр та рояльний лак

Автор оголошення зазначає, що в квартирі на 18 поверсі 25-поверхівки виконано «дизайнерський ремонт за авторським проєктом у класичному стилі». Ріелтор активно акцентує на використанні вкрай коштовних матеріалів.

Зона їдальні прикрашена кількома кришталевими люстрами та бра фото: Сергій Фещенко/Facebook

За словами рієлтора, інтер'єр буквально насичений елементами розкоші:

На підлозі викладено італійський мармур, стіни оздоблені лінкрустою (покриття для стін з гладкою або рельєфною поверхнею, що миється), а карнизи та молдинги на стелі виконані з натурального гіпсу.

«Всі меблі виготовлені за індивідуальним замовленням зі шпону палісандра та покриті рояльним лаком», а м'які меблі оббиті тканиною бордового кольору та прикрашені масивним позолоченим декором.

На стелі в коридорі облаштовано велике вітражне скло з підсвіткою, а кімнати освітлюють важкі італійські люстри та бра з кришталем і позолотою.

На лоджії та в спальні розмістили «декоративні мандали з підсвіткою», а всі двері зроблені з вітражним склом.

Всі меблі у помешканні виготовлені за індивідуальним замовленням фото: Сергій Фещенко

В оголошенні вказується, що в помешканні «продуманий кожен метр по функціональності і практичності», а квартира «повністю облаштована всім необхідним для комфортного проживання».

Спальня обладнана великим двоспальним ліжком фото: Сергій Фещенко

фото: Сергій Фещенко

Душова у золотих кольорах фото: Сергій Фешенко

У квартирі встановлено італійську сантехніку з позолотою фото: Сергій Фещенко

Ванна кімната фото: Сергій Фещенко

Навіть у ванній кімнаті дзеркало у позолоченій рамці фото: Сергій Фещенко

Лоджія з теплою підлогою обладнана під кабінет фото: Сергій Фещенко

Декоративні мандали з підсвіткою прикрашають стіни лоджії фото: Сергій Фещенко

На вході до квартири встановлено відеодомофон фото: Сергій Фещенко

Усі двері виконувалися за індивідуальним замовленням фото: Сергій Фещенко

У списку технічного наповнення зазначено три кондиціонери, телевізори, вбудовану кухонну техніку, бойлер на 150 літрів, автономне опалення (водяна підлога), систему «антипотоп» та насос підвищення тиску води. У санвузлі, за запевненням автора, викладено панно з мозаїки за індивідуальним дизайном та встановлено італійську сантехніку.

ЖК «Престиж Хол» розташований на Печерську, на перетині вулиць Василя Тютюнника та Іоанна Павла ІІ. Будинок стоїть у затишному місці з прямими виїздами на бульвар Лесі Українки та Велику Васильківську. У п’яти хвилинах пішки – станція метро «Палац Україна». Поруч розташовані однойменний палац культури, ТЦ Good Life, бізнес-центри, супермаркети, школи та медичні заклади.

«Голова закружляла від картинок»: реакція мережі

Проте користувачі соцмереж не оцінили специфічний «багатий» стиль інтер'єру й засипали публікацію іронічними коментарями:

Костя Черкаський: «Цією квартирою треба ходити у зварювальній масці».

Андрій Свищов: «Хата Аладдіна».

Ольга Акуленко: «А Пшонка ще не виїхав?»

Галина Зуєва: «Мені здається, що вже була така ж «гарна» квартира в цьому будинку. Може, за цією адресою такий султанський дрес-код?»

Світлана Шушковська: «Там можна панічні атаки в кожній кімнаті дістати».

Тетяна Орлова: «Голова закружляла тільки від перегляду картинок».

Дмитро Канчик: «Унітаз золотий?»

Андрій Заграюк: «Був би матрац на ліжку – купив би».

Коментарі під дописом про продаж квартири скриншот

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Через надмірну розкіш квартири деякі дописувачі в мережі висловили сумнів в її існуванні, припустивши, що фотографії згенерував штучний інтелект заради збирання лайків та охоплень. Проте, як перевірив «Главком», оголошення про продаж є цілком реальним – об'єкт виставлено на профільному порталі Dim.ria, де вказано, що квартиру та її планування перевірено.

Оголошення на профільному порталі dom.ria. скриншот

Раніше «Главком» повідомляв, що в іншому житловому комплексі преміумкласу у середмісті Києва – Pechersk Hills Residence – на продаж виставили квартиру у стилі необароко, оздоблену сусальним золотом. Вартість того помешкання площею 350 кв. м становить $3 млн (також пропонувалася оренда за $12 тис. на місяць). Попереднє житло здатне вразити навіть найвибагливіших поціновувачів інтер'єрів «по-багатому»: воно буквально потопає у дорогоцінному металі. Дизайнери щедро використовували тонкі листи сусального золота повсюди: на рамах для картин та дзеркал, на стелі, меблях, світильниках, колонах і навіть на підлозі.