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Натовпи на станції «Лісова»: метро переповнене через повітряну тривогу (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Натовпи на станції «Лісова»: метро переповнене через повітряну тривогу (фото)
Натовп на кінцевій станції червоної гілки – «Лісова».  27 червня 2026 року
фотог: соцмережі

Люди чекають на відбій тривоги не лише з міркувань безпеки, а й для того, щоб мати змогу швидше дістатися іншого берега столиці

У четвер, 27 серпня, під час чергової повітряної тривоги в київському метрополітені спостерігається велике скупчення людей. Тисячі містян спустилися на підземні станції, аби перечекати загрозу ворожих безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На станціях підземки утворився справжній колапс. Величезні натовпи пасажирів чекають на відбій тривоги не лише з міркувань безпеки, а й для того, щоб мати змогу швидше дістатися іншого берега столиці, адже під час повітряної загрози рух поїздів наземними ділянками метро та мостами зупинено.

Зокрема, критична ситуація склалася на кінцевій станції червоної гілки – «Лісова». 

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Київ зазнав чергової повітряної атаки російських окупантів, унаслідок чого в двох районах столиці зафіксовано руйнування та падіння уламків.

 

 

Теги: метро тривога Київ

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