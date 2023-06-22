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На в'їзді до Києва із пачкою грошей затримано «святу валютчицю» (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На в'їзді до Києва із пачкою грошей затримано «святу валютчицю» (фото)
Жінка мала при собі чималу пачку з грошима, серед купюр були й російські рублі
фото: МВС

39-річна монахиня стверджувала, що усі гроші це – пожертви громадян

На в'їзді до Києва прикордонники зупинили паломницю Києво-Печерської лаври. Жінка мала при собі чималу пачку з грошима. Серед купюр були й російські рублі. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Жінка мала при собі чималу пачку з грошима, серед купюр були й російські рублі
фото: МВС

39-річна монахиня альтруїстично заявила, що усі гроші це – пожертви громадян.

«Також в телефоні монашки виявили матеріали проросійського характеру. Тепер грошовита паломниця буде давати пояснення СБУ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Івано-Франківську судитимуть агітатора, який шкодував, що Росії не вдалося взяти Київ «за три дні».

Інтернет-пропагандист активно поширював у заборонених «Однокласниках» матеріали російської воєнної пропаганди. Він прославляв військо агресора та вболівав за перемогу РФ у війні.

До слова, напередодні у соцмережах з'явилися численні дописи про 14-річну ученицю одного з ліцеїв Харкова, яка показувала свою любов до країни, що вдерлася в Україну. Дівчина співала гімн Росії, розповідала, що хоче жити у ній, показувала, як клеїть прапор «ХНР» на площі Свободи. 

Вдома у дівчини знайшли російські прапори і лозунги на підтримку царя та царської Росії, радянську символику – все це дівчина-підліток малювала власноруч. Зберігала також радянські рублі.

Теги: Московська церква в Україні Київщина Києво-Печерська лавра рублі

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