На в'їзді до Києва із пачкою грошей затримано «святу валютчицю» (фото)
39-річна монахиня стверджувала, що усі гроші це – пожертви громадян
На в'їзді до Києва прикордонники зупинили паломницю Києво-Печерської лаври. Жінка мала при собі чималу пачку з грошима. Серед купюр були й російські рублі. Про це повідомляє пресслужба МВС.
39-річна монахиня альтруїстично заявила, що усі гроші це – пожертви громадян.
«Також в телефоні монашки виявили матеріали проросійського характеру. Тепер грошовита паломниця буде давати пояснення СБУ», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Івано-Франківську судитимуть агітатора, який шкодував, що Росії не вдалося взяти Київ «за три дні».
Інтернет-пропагандист активно поширював у заборонених «Однокласниках» матеріали російської воєнної пропаганди. Він прославляв військо агресора та вболівав за перемогу РФ у війні.
До слова, напередодні у соцмережах з'явилися численні дописи про 14-річну ученицю одного з ліцеїв Харкова, яка показувала свою любов до країни, що вдерлася в Україну. Дівчина співала гімн Росії, розповідала, що хоче жити у ній, показувала, як клеїть прапор «ХНР» на площі Свободи.
Вдома у дівчини знайшли російські прапори і лозунги на підтримку царя та царської Росії, радянську символику – все це дівчина-підліток малювала власноруч. Зберігала також радянські рублі.
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