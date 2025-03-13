В Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадянам можна виходити з укриття

Станом на 12:34 в усіх областях України оголошувалася повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К. О 12:52 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, під ранок росіяни атакували Запоріжжя «Шахедами». За попередньою інформацією, люди не постраждали. Водночас є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, частина Херсонської громади лишилася без світла після масованого російського обстрілу.

До слова, російські війська атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину. Через атаку дронів на об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровської області є займання.