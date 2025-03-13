Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
фото: glavcom.ua

Громадянам можна виходити з укриття

Станом на 12:34 в усіх областях України оголошувалася повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К. О 12:52 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, під ранок росіяни атакували Запоріжжя «Шахедами». За попередньою інформацією, люди не постраждали. Водночас є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, частина Херсонської громади лишилася без світла після масованого російського обстрілу.

До слова, російські війська атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину. Через атаку дронів на об'єкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровської області є займання.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова КМВА Ткаченко заявив, що у Кличка блокують рішення щодо руху транспорту під час тривог
Чи буде рухатися транспорт під час тривог? Новий глава КМВА дав Кличку тиждень для рішення
Вчора, 16:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже шість годин
Повітряна тривога у Києві тривала майже шість годин
17 лютого, 04:54
Головні новини ночі проти 19 лютого
Виступ Трампа, ворожа атака дронами: головне за ніч
19 лютого, 06:27
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 лютого, 01:19
У Києві працює ППО
Київ атакують ворожі дрони, працює ППО
21 лютого, 23:37
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
25 лютого, 22:22
Тривогу оголошували через загрозу балістики
В Україні пів години тривала масштабна повітряна тривога
8 березня, 15:35
Поворозник наголосив, що рішення про зміни в роботі громадського транспорту потрібно опрацювати більш ретельно з членами Ради оборони Києва
Робота транспорту під час тривог. Влада Києва пояснила, чому рішення знов немає
Вчора, 14:15

Події в Україні

В Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
30-денне припинення вогню: Україна може потрапити у пастку – Reuters
30-денне припинення вогню: Україна може потрапити у пастку – Reuters
Частина Херсона залишилася без світла через атаку РФ
Частина Херсона залишилася без світла через атаку РФ
Німецька вівчарка відгризла два пальці людині. Як відреагував суд?
Німецька вівчарка відгризла два пальці людині. Як відреагував суд?
Фінляндія зробила заяву щодо відправки миротворців до України
Фінляндія зробила заяву щодо відправки миротворців до України
Втрати ворога станом на 13 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
36K
Колишній начальник штабу «Азова» Кротевич виступив проти перемир’я
17K
Нова умова Путіна для припинення вогню: Bloomberg розкрило подробиці
12K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон планував ліквідацію Порошенка? Нові деталі справи
5812
«Майже пожиттєво»: Саакашвілі оцінив вирок суду

Новини

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua