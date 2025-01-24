Масштабні перевірки перевізників у Києві. Стала відома мета та попередні підсумки

Лише за чотири дні було перевірено 430 пасажирських перевізників

За результатами перевірок вже складено 95 актів на суму понад 1 млн 650 тис грн

У Києві з початку цього тижня тривають посилені перевірки пасажирських перевізників. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

За словами Ткаченка, перевірки на дорозі тривають у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку: біля автостанцій, кінцевих станцій метро тощо. Лише за чотири дні було перевірено 430 пасажирських перевізників. За результатами інспектори склали 95 актів на суму понад 1 млн 650 тис грн.

Як повідомив голова КМВА, найчастіше фіксувалися порушення:

відсутність дозвільних документів у водіїв пасажирського транспорту, які перевозять людей без жодних гарантій безпеки.

недотримання режиму праці та відпочинку, що ставить під загрозу життя і здоров’я всіх учасників руху.

Особлива увага була приділена питанню безкоштовного проїзду для захисників.

«Мене глибоко турбують повідомлення про випадки відмови нашим воїнам у праві на безкоштовний проїзд. Такі інциденти надходять із різних районів столиці, і це абсолютно неприйнятно. Соціальний захист наших захисників – це основа, яку ми зобов’язані гарантувати», – наголосив Ткаченко.

Він наголосив, що кожна подібна ситуація підриває довіру до нашої спільної роботи та не повинна залишатися поза увагою.

Нагадаємо, відтепер віртуальна валідація проїзду у застосунку «Київ Цифровий» стає доступною в усіх комунальних автобусах, трамваях і тролейбусах столиці.