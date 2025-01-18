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Уперше під час війни у Києві відкрито нове посольство

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Уперше під час війни у Києві відкрито нове посольство
Глава МЗС України Андрій Сибіга та глава МЗС Албанії Іглі Хасані
фото: МЗС України

Албанія відкрила перше посольство в Україні під час війни

У п'ятницю, 17 січня, у Києві відкрилося Посольство Республіки Албанія в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Повідомляється, що це перше нове посольство, яке відкрилося в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Урочисту церемонію відкриття дипустанови провели глави МЗС України Андрій Сибіга та Албанії Іглі Хасані.

«Сьогодні в Києві разом з моїм колегою Іглі Хасаніми відкрили Посольство Республіки Албанія. Це перше посольство, відкрите в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Це символ українсько-албанської стійкості, єдності та спільного майбутнього в ЄС та НАТО», – написав Андрій Сибіга в X. 

Нагадаємо, що у лютому 2024 року тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами переговорів з албанським колегою Іглі Хасані повідомив, що Албанія планує найближчим часом відкрити своє посольство в Києві.

У травні 2024 року в Албанії відбулося слухання комісії парламенту із зовнішньої політики, на яких заслухали кандидата на посаду посла країни в Україні Ернала Філо.  Кандидата на посаду посла в Україні представляла заступниця міністра закордонних справ Албанії Артеміс Мало.

За словами заступниці глави МЗС Албанії, рішення уряду вперше відкрити представництво в Києві «є яскравим доказом тієї уваги і підтримки, яку Албанія цьому приділяє».

Своєю чергою Ернал Філо нагадав, що дипломатичні відносини між Україною та Албанією були встановлені у 1993 році. Він підкреслив, що Албанія з початком російської агресії зайняла «чітку і непохитну позицію на захист територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України».

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Теги: Київ міністр посольство Албанія Андрій Сибіга

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