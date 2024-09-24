Справи Майдану: перед судом постануть eкскерівники СБУ та високопосадовці ФСБ

Слідство встановило, що у грудні 2013 року, на виконання спільного рішення колишніх керівників СБУ та ФСБ, 20 співробітників російської спецслужби приїхали в Україну, щоб розпалювати національну ворожнечу

Серед обвинувачених – генерал армії, колишній керівник служби безпеки президента РФ

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишніх керівника СБУ, його першого заступника та начальника Департаменту захисту національної державності, а також директора і 20 співробітників ФСБ РФ за скоєння злочинів під час Революції Гідності. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Серед обвинувачених генерал армії – колишній керівник служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніх військ і ще п’ятеро генералів, які займали керівні посади в російських спецслужбах.

Слідство встановило, що у грудні 2013 року, на виконання спільного рішення колишніх керівників СБУ та ФСБ, 20 співробітників російської спецслужби приїхали в Україну. Їх розмістили в будівлях СБУ та, за підтримки колишніх очільника відомства, його заступника та керівника департаменту, організовували створення відеозаписів провокативного характеру. Вони створили ютуб-канал, через який поширили в інтернеті й медіа понад 250 відеозаписів з метою дискредитації суспільно-політичних подій в Україні та приниження українців як нації загалом.

У ході розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, встановлений безпосередній вплив російської ФСБ на колишнє керівництво української спецслужби з метою проведення спільної підривної діяльності проти України та розпалювання національної ворожнечі і ненависті.

Ексглаву та начальника департаменту СБУ також судитимуть за колабораційну діяльність – добровільне зайняття у 2022 році посад в незаконно утворених на тимчасово захоплених територіях України «органах безпеки» РФ.

Оскільки обвинувачені переховуються від правоохоронних органів і перебувають у міжнародному розшуку, щодо них проведене спеціальне досудове розслідування.

Нагадаємо, що колишній командир роти спецпідрозділу «Беркут» в Севастополі та один з міліціонерів цього підрозділу отримали підозри від ДБР стосовно розстрілів на Майдані у лютому 2014 року.

Крім того, українські правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді колишньому командирові автотранспортного взводу «Беркуту» в місті Севастополі та ще трьом співробітникам цього спецпідрозділу. За даними слідства, експравоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту в Києві.

Також Шевченківський суд Києва 24 травня цього року закрив справу щодо розгону на Майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина – закінчення строку давності справи.