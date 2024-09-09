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Суд продовжив арешт Гринкевичу-молодшому

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Суд продовжив арешт Гринкевичу-молодшому
18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ
фото: скріншот

У межах провадження повідомлено про підозру п'ятьом особам

Підозрюваним у постачанні неякісного одягу для ЗСУ продовжено строк тримання під вартою до 1 листопада. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

«За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора Печерський районний суд міста Києва продовжив строк тримання під вартою на 60 діб до 1 листопада 2024 року чотирьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ.  Суд визначив кожному з них розмір застави у сумі 360 млн грн, 302 млн грн, 250 млн грн та 160 млн грн відповідно», – йдеться у повідомленні.

Підозрювані є фігурантами у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на суму понад 1 млрд гривень.

Загалом у межах цього провадження повідомлено про підозру п'ятьом особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах . Всі учасники злочинної організації перебувають під вартою.

Що відомо про справу Гринкевичів 

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було затримано наприкінці грудня 2023 року працівниками ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють в махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень. Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами. 

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. 

Також повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

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Теги: Гринкевич суд арешт хабар

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