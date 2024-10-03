11 тис. студентів отримають грант на навчання: підписано наказ МОН

Студенти, які отримали грант, вже незабаром отримають відповідне підтвердження в «Дії»

Відбулося підписання першого наказу Міністерства освіти та науки про призначення грантів на навчання у закладах вищої освіти для майже 11 тис. студентів. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

«Підписано перший наказ Міністерства освіти і науки про призначення державних грантів на навчання вступникам 2024 року. Кошти на рахунки закладів вищої освіти для покриття частини вартості навчання 10,809 студентів (це перші, які підтвердили в Дії сертифікат про грант) будуть вже незабаром перераховані», – заявив він.

Михайло Винницький додав, що ці студенти вже незабаром отримають відповідне підтвердження в «Дії». Наступні накази про призначення грантів МОН підпише, коли надійдуть подальші підтвердження сертифікатів від студентів.

Дедлайн підтвердження сертифікатів у «Дії» – 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, найбільше студентів, які цьогоріч отримали гранти на навчання, здобуватимуть освіту в університетах Львова. Першим за кількістю студентів із грантами став Львівський національний університет імені Івана Франка – 1262 абітурієнти, які вступили на контрактну форму навчання у цей виш, отримали фінансову підтримку держави.

За даними Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), майже вся чисельність (95%) цьогорічних першокурсників Українського католицького університету отримали грант. Багато вступників цієї категорії також у Київській школі економіці – 73%.

Як відомо, уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті.

До слова, у 2024 році від 20 тис. до 25 тис. українських вступників зможуть отримати гранти на оплату навчання у вищих навчальних закладах.