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Шахрайка, яка виманила у військового 700 тис. грн на «лікування раку», постане перед судом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Шахрайка, яка виманила у військового 700 тис. грн на «лікування раку», постане перед судом
Жінка зареєструвала у Telegram фейковий профіль із фото молодої дівчини та познайомилася з 31-річним військовим
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Завоювавши довіру чоловіка, шахрайка почала скаржитися на здоров'я, а потім вигадала останню стадію раку

У Києві перед судом постане жінка, яка з фейкової сторінки у соцмережах виманила у військового майже 700 тис. грн на «лікування від онкології». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що жінка зареєструвала у месенджері Telegram фейковий профіль із фото молодої дівчини та влітку 2024 року познайомилась із 31-річним військовим родом із Житомирщини.

Для спілкування з військовим жінка створила фейковий акаунт, використавши фото іншої дівчини
Для спілкування з військовим жінка створила фейковий акаунт, використавши фото іншої дівчини
фото: Київська міська прокуратура

Під час переписки виявилося, що вони нібито із сусідніх сіл і мають спільних знайомих. Згодом листування переросло у телефонні розмови про кохання. Завоювавши довіру чоловіка, шахрайка почала скаржитися на здоров'я: спочатку запевняла, що захворіла на ковід, а потім вигадала останню стадію раку. Тиснучи на жалість, вона писала, що нікому не потрібна і може померти.

Жінка розповідала військовому, що невдовзі може померти через рак
Жінка розповідала військовому, що невдовзі може померти через рак
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Військовий щиро повірив у ці розповіді й щоразу шукав гроші для «коханої», яка зрештою заявила, що поїхала на «лікування до Німеччини». Загалом за час такого спілкування чоловік перерахував обвинуваченій майже 700 тис. грн.

Військовий відправив жінці для лікування майже 700 тис. грн
Військовий відправив жінці для лікування майже 700 тис. грн
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Дарницька окружна прокуратура міста Києва вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо зловмисниці. За шахрайство у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України) їй загрожує суворе покарання.

Нагадаємо, 44-річна мешканка Хмельницького втратила 500 тисяч гривень, повіривши інтернет-«цілительці», яка обіцяла зняти «негативну енергію» та змінити її долю. Жінка перебувала у пригніченому та виснаженому стані й шукала підтримку в мережі. Там вона натрапила на оголошення про послуги ворожки та звернулася до неї. Під час спілкування псевдоцілителька переконала її, що навколо «згустилася негативна енергія», яка становить небезпеку, а позбутися її можна лише через спеціальні обряди.

Також  у березні 2026 року «Главком» писав про псевдоворожок, які залякали вдову військового та виманили в неї мільйон гривень. Кільком членам угруповання повідомили про підозру за шахрайство – їм загрожувало до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: шахрайство Київ прокуратура гроші слідство Telegram жінка чоловік

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