Лідер Європейської народної партії привітав Кличка з перемогою

Очільник найбільшої партії у Європарламенті побажав подальшого перетворення Києва на одну з провідних столиць Європи

Депутат Європарламенту, лідер Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істуріс Вайт привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах мера Києва. Він переконаний, що столиця України продовжить розвиватися та перетворюватися на одне з найкрасивіших міст Європи.

Текст привітання Антоніо Лопес-Істуріс Вайт оприлюднив у своєму Твіттері.

«Вітаю Віталія Кличка з вражаючими результатами виборів та його переобранням мером Києва. Довіра, яку Віталій та партія «Удар» отримали у столиці України, додасть їм натхнення для подальшого перетворення Києва на одну з провідних столиць Європи», – написав генеральний секретар Європейської народної партії.

I congratulate @Vitaliy_Klychko on the impressive result and his re-election as mayor of Kyiv. The trust that Vitaliy and UDAR received in the capital of Ukraine will give them further inspiration to transform Kyiv into one of the leading capitals of Europe.