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    Лідер Європейської народної партії привітав Кличка з перемогою

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    Віталій Кличко отримав привітання від депутата Європарламенту - Лідер Європейської народної партії привітав Кличка з перемогою
    Віталій Кличко отримав привітання від депутата Європарламенту

    Очільник найбільшої партії у Європарламенті побажав подальшого перетворення Києва на одну з провідних столиць Європи

    Депутат Європарламенту, лідер Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істуріс Вайт привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах мера Києва. Він переконаний, що столиця України продовжить розвиватися та перетворюватися на одне з найкрасивіших міст Європи.

    Текст привітання Антоніо Лопес-Істуріс Вайт оприлюднив у своєму Твіттері.

    «Вітаю Віталія Кличка з вражаючими результатами виборів та його переобранням мером Києва. Довіра, яку Віталій та партія «Удар» отримали у столиці України, додасть їм натхнення для подальшого перетворення Києва на одну з провідних столиць Європи», – написав генеральний секретар Європейської народної партії.

    Раніше американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер уже привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.

    Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол «Рейтингу» свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

    26 жовтня стало відомо, що за за паралельним підрахунком партії «Удар» Кличко займає перше місце на виборах київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.

    За даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.

    Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.

    За даними Центрвиборчкому, явка виборців у Києві становила 34,42% або 728,395 тис. виборців.

    Нормандський формат Віталій Кличко вибори депутат Європарламент УДАР мер
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