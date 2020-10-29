Лідер Європейської народної партії привітав Кличка з перемогою



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Віталій Кличко отримав привітання від депутата Європарламенту

Очільник найбільшої партії у Європарламенті побажав подальшого перетворення Києва на одну з провідних столиць Європи

Депутат Європарламенту, лідер Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істуріс Вайт привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах мера Києва. Він переконаний, що столиця України продовжить розвиватися та перетворюватися на одне з найкрасивіших міст Європи.

Текст привітання Антоніо Лопес-Істуріс Вайт оприлюднив у своєму Твіттері.

«Вітаю Віталія Кличка з вражаючими результатами виборів та його переобранням мером Києва. Довіра, яку Віталій та партія «Удар» отримали у столиці України, додасть їм натхнення для подальшого перетворення Києва на одну з провідних столиць Європи», – написав генеральний секретар Європейської народної партії.

I congratulate @Vitaliy_Klychko on the impressive result and his re-election as mayor of Kyiv. The trust that Vitaliy and UDAR received in the capital of Ukraine will give them further inspiration to transform Kyiv into one of the leading capitals of Europe. — Antonio López-Istúriz White (@TonoEPP) October 29, 2020

Раніше американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер уже привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.

Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол «Рейтингу» свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

26 жовтня стало відомо, що за за паралельним підрахунком партії «Удар» Кличко займає перше місце на виборах київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.

За даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.

Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.

За даними Центрвиборчкому, явка виборців у Києві становила 34,42% або 728,395 тис. виборців.