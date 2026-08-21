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На Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Спека та посуха підвищують ризик пожеж в екосистемах
фото: ДСНС Київщини/Facebook

У п'ятницю, 21 серпня, Україну знову накрила хвиля сильної спеки

21–23 серпня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

У Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Киян і гостей міста закликають бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.

Також напередодні вихідних варто пам'ятати про заборону відвідувати в умовах воєнного стану ліси та лісопаркові території – як під час піших прогулянок, так і на транспорті. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним.

На території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

  • для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;
  • для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Водночас повідомляємо, що відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 серпня, Україну знову накриє хвиля сильної спеки: по більшій частині країни до 35–37°, і лише північ отримає короткочасне освіження у вигляді дощів та гроз. 

Київ не уникне спеки – місто розжариться до пекучих 35°. Вночі без опадів, вдень по Київській області місцями короткочасний дощ і гроза – втім, вони навряд чи суттєво охолодять розпечене повітря. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 15–20°, вдень сильна спека 35–37°; у Києві вночі 18–20°, вдень пекучі 35°.

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Теги: пожежна небезпека Київщина Київ

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