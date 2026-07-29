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У Києві 19-річний молодик поранив ножем трьох людей: нападнику загрожує до 15 років

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві 19-річний молодик поранив ножем трьох людей: нападнику загрожує до 15 років
Після надання медичної допомоги правоохоронці затримали 19-річного хлопця
фото: Національна поліція України

Усіх трьох потерпілих, а також самого нападника госпіталізували 

У Києві 19-річному хлопцю повідомили про підозру після конфлікту, під час якого він ножем поранив трьох чоловіків. Інцидент стався кілька днів тому на вулиці Микільсько-Слобідській. Про це повідомили у столичній поліції, інформує «Главком»

За даними слідства, молодик перебував на вулиці разом зі своєю дівчиною, коли між ним і 29-річним перехожим виникла словесна суперечка.

Щоб уникнути конфлікту, чоловік пішов, але згодом повернувся разом зі своїм 36-річним знайомим, аби зробити хлопцю зауваження через зухвалу поведінку та нецензурну лайку.

У відповідь 19-річний киянин розпочав бійку. Одного чоловіка він ударив ножем у тулуб, іншого – у грудну клітку.

Під час сутички втрутився ще один перехожий, який намагався відібрати ніж у нападника. Хлопець завдав йому ножового поранення в голову, після чого чоловік знепритомнів.

Усіх трьох потерпілих, а також самого нападника госпіталізували. Після надання медичної допомоги правоохоронці затримали 19-річного хлопця.

19-річному підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі
19-річному підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Слідчі повідомили йому про підозру за трьома статтями ККУ: хуліганство із застосуванням ножа, умисне тяжке тілесне ушкодження та замах на умисне вбивство.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Набережному шосе сталася смертельна бійка, внаслідок якої загинув 45-річний місцевий мешканець. Поліцейські затримали двох чоловіків, причетних до злочину. Тіло чоловіка на узбіччі дороги неподалік пішохідного мосту вночі помітив водій сміттєвоза та негайно викликав правоохоронців. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, оперативники, кінологи та фахівці кримінального аналізу.

Раніше повідомлялося, що у столиці правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві знайомого під час розпивання алкоголю. Від отриманих ножових поранень потерпілий помер на місці. За даними поліції, затриманий підозрюваний є військовослужбовцем, який перебуває у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини), та раніше вже був судимий за майнові злочини. 

Теги: Київ кримінал бійка поліція

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