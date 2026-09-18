Кільцева електричка Києва відновила повний маршрут після балістичного удару

Залізничну інфраструктуру у районі «Микільської Слобідки» було пошкоджено внаслідок балістичної атаки РФ 17 вересня

У столиці відновили рух кільцевої електрички через станцію «Микільська Слобідка». Наразі Kyiv City Express знову курсує за своїм повним маршрутом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv City Express.

Залізничну інфраструктуру на цій ділянці було пошкоджено внаслідок вчорашньої балістичної атаки РФ. Фахівці оперативно усунули наслідки ворожого обстрілу та відновили безпечний проїзд поїздів.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються через українців отримати інформацію про об'єкти «Укрзалізниці» та переміщення військових вантажів. За виконання таких завдань можуть пропонувати гроші. У компанії попередили, що росіян цікавлять розташування та стан об'єктів залізничної інфраструктури. Отриману інформацію окупанти можуть використати для підготовки подальших атак.

До слова, «Укрзалізниця» переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Компанія запроваджує шестизонову систему тарифів, за якою вартість проїзду залежатиме від відстані та становитиме від 30 до 150 грн.