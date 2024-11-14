Дубинський розповів, що нині відбувається з його мамою, яка дуже «любила скорость»

Нардеп: «Швидкість – поки що на паузі»

Народний депутат України Олександр Дубінський, який за інформацією Офісу Генерального прокурора підозрюється у державній зраді та перебуває у СІЗО, розповів, що все майно матері заарештовано Державним бюро розслідувань та Печерським судом. Про це він написав у соцмережах.

«Сиджу собі у підвалі Київського апеляційного суду, читаю ваші коментарі у чаті (на папері), та на деякі відповім. Почнемо з мами, котра любить швидкість. Слава Богу, жива і здорова, передає всім вітання. Зі швидкістю є нюанси. Все майно моєї матері, включаючи квартиру, отриману тієї держави у 1983 році – заарештував ДБР та Печерський суд», – повідомив Дубінський.

Нардеп додав, що «швидкість – поки що на паузі».

Так, ще у 2019 році стало відомо, що Олександр Дубінський та його родина володіють 24 квартирами та 17 автомобілями. У власності матері депутата за 2015-2019 роки з’явилося сім машин, зокрема декілька «Мерседесів» та «Мазератті».

«Мама любить швидкість», – прокоментував придбання «Мазератті» сам Дубінський. Крім цього, матір Дубінського за чотири роки скупила у столиці та області 19 об’єктів нерухомості на загальну суму близько 1 млн доларів.

Нагадаємо, що раніше працівники ДБР та СБУ викрили новий факт сприяннянародним депутатом Олександром Дубінським та його помічником у незаконному перетині кордону іншій особі.

Згодом Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо народного депутата України Олександра Дубінського та його спільників, які вчинили держзраду у складі злочинної організації.

Як відомо, 13 листопада 2023 року Дубінському оголошено підозру у держзраді. За матеріалами слідства встановлено, що за вказівкою російських спецслужб зловмисники організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Підозру у державній зраді та участі в злочинній організації отримав чинний народний депутат, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Його парламентському колезі – нині позбавленого мандату екснардепа Андрію Деркачу – також повідомлено про підозру в участі в злочинній організації.