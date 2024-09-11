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Правоохоронці застерігають про шахрайство: роботу, де потрібно вкладати власні гроші

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Правоохоронці застерігають про шахрайство: роботу, де потрібно вкладати власні гроші
Шахраї продовжують видурювати гроші в українців
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Не намагайтеся отримати гроші від зловмисників навіть на перших етапах, і якщо ви обізнані про таку «схему»

Кіберполіція попереджає про чергову шахрайську схему. Зокрема, шахраї надсилають у месенджерах повідомлення з пропозиціями легкого заробітку.

Схема полягає в нібито популяризації товарів на відомому маркетплейсі. Люди повинні купити певний товар і потім продати його на іншому сайті (сайті шахраїв).

Всі, хто погодився на таку «роботу», отримували завдання від злочинців, за виконання яких зловмисники обіцяли платити гроші.

На перших етапах українці дійсно могли отримувати невеликі виплати на свої банківські картки. Таким чином, їх залучали до злочинної схеми. Далі шахраї вимагали зареєструватися на їх сайті і здійснювати купівлю-продаж товарів за інструкціями «менеджерів».

Щоб купити товар, українці мали поповнювати свій баланс в особистому кабінеті, перераховуючи власні кошти на зазначені злочинцями банківські картки.

Для виведення коштів зловмисники вимагали повторних перерахувань коштів на їх банківські картки. Такий алгоритм продовжувався доти, доки жертви не розуміли, що мають справу з шахраями.

Як уникнути шахрайства?

Не намагайтеся отримати гроші від зловмисників навіть на перших етапах, і якщо ви обізнані про таку «схему». Будь-яке спілкування з ними – це ризик втратити кошти. Не переходьте за сумнівними посиланнями! Перевіряйте сайти, на яких вводите свої платіжні дані!

Якщо ви випадково розкрили дані своєї платіжної картки, інтернет-банкінгу на підозрілому сайті, негайно телефонуйте до банку за номером, зазначеним на звороті картки. Вимагайте блокування коштів на рахунку, а у випадку несанкціонованого списання коштів – блокування трансакцій та надайте звернення до банку – отримувача коштів щодо їх блокування / повернення.

Якщо ви стали жертвою інтернет-шахрайства, негайно повідомте про це кіберполіцію.

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Теги: гроші інтернет українці кібербезпека поліція

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