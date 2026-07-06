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До 10 людей можуть залишатися під завалами будинку в Києві – ДСНС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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До 10 людей можуть залишатися під завалами будинку в Києві – ДСНС
Під завалами зруйнованого будинку в Подільському районі ще можуть перебувати люди
фото: ДСНС

Рятувальна операція після російської атаки триває у Подільському та Дарницькому районах столиці

У Подільському та Дарницькому районах Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки. Під завалами зруйнованого будинку в Подільському районі ще можуть перебувати люди. Про це в ефірі Вечір.Live повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, пише «Главком».

«Станом на зараз у нас працює інженерна техніка, триває рятувальна операція. На жаль, за нашою інформацією, тут ще можуть перебувати люди», – сказав Петров.

За його словами, попередньо під завалами можуть перебувати до десяти людей, однак точну кількість вдасться встановити лише після завершення розбору зруйнованих конструкцій.

Наразі на місці працюють важка інженерна техніка, автокрани та кінологічні розрахунки.

За останніми даними ДСНС, унаслідок російської атаки на Київ загинули 15 людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Одним із головних напрямків удару стали Київ і Київська область.

У столиці внаслідок обстрілу загинули 15 людей, десятки дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та транспортна інфраструктура. На Київщині через ворожий обстріл загинуло вісім людей, ще 48 постраждали. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів і пошук людей під завалами.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Служби безпеки України та розвідки детального з'ясування обставин вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки. 

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Теги: обстріл рятувальники Київ ракетна атака

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