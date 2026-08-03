Вбиті дорогою до укриття: 1 серпня у Києві загинули мама й 18-річна донька Рожнятівські

Олена Рожнятівська та її донька Катерина загинули під час обстрілу Києва у ніч проти 1 серпня

У ніч проти 1 серпня Росія здійснила кілька хвиль балістичної атаки на Київ, внаслідок яких загинуло дев'ятеро людей

Під час російського обстрілу Києва у ніч проти 1 серпня загинула менеджерка проєктів мережі «Сільпо» Олена Рожнятівська та її 18-річна донька Катерина. Вони загинули дорогою до укриття. Про це повідомили на офіційній сторінці «Робота в Сільпо», інформує «Главком».

Зазначається, що Олена Рожнятівська працювала менеджеркою проєктів у відділі мерчандайзингу операційного офісу. Її донька Катерина також була частиною торгової мережі – працювала продавчинею-консультанткою у супермаркеті на Дніпровській набережній, 12.

«Це непоправна втрата для всієї нашої команди. Важко знайти слова, які могли б передати біль від їхньої загибелі. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам», – зазначили в компанії.

У мережі додали, що перебувають на зв’язку з родиною загиблих та надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня Росія здійснила кілька хвиль балістичної атаки на Київ. У столиці пролунала серія потужних вибухів, а Повітряні сили та міська влада закликали мешканців терміново перебувати в укриттях. Внаслідок ударів зафіксовано руйнування, пожежі та пошкодження житлових будинків у кількох районах міста, є загиблі та постраждалі. Рятувальники й медики продовжують працювати на місцях влучань, а інформація про наслідки атаки уточнюється.