Працювала на окупантів, а потім оселилася у Києві. СБУ затримала експосадовицю

Після втечі з окупованого Алчевська жінка приховала своє минуле, влаштувалася до столичного терцентру соцобслуговування

Служба безпеки України затримала у Києві колишню заступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська, яка після початку повномасштабної війни переїхала до столиці, приховала співпрацю з російськими загарбниками та працевлаштувалася до територіального центру соціального обслуговування.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, затриманою є Олена Колосовська, 1960 року народження. За інформацією слідства, у 2014-2018 роках вона обіймала посаду так званої «заступниці глави» незаконної окупаційної адміністрації Алчевська.

Правоохоронці затримали Олену Колосовську скриншот з відео

Як встановили правоохоронці, до початку російської агресії жінка перебувала у складі Партії регіонів та очолювала міський відділ освіти Алчевська. Після окупації міста вона добровільно перейшла на бік загарбників і отримала посаду «віцемера».

На цій посаді, за даними СБУ, вона реалізовувала політику Кремля на захопленій території. Зокрема, організовувала примусову паспортизацію місцевих жителів, сприяла нав'язуванню російського громадянства, а також змушувала педагогів переходити на російські освітні стандарти та співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ фігурантка залишила Алчевськ через особистий конфлікт із новим керівником окупаційної адміністрації. Після цього вона переїхала до Києва, де оселилася поблизу своїх дітей.

За версією слідства, вже у столиці жінка приховала факти співпраці з окупаційною владою, що дозволило їй працевлаштуватися до одного з територіальних центрів соціального обслуговування.

Під час обшуків за місцями її проживання та роботи співробітники СБУ вилучили комп'ютерну техніку й мобільні телефони, на яких виявили докази співпраці з представниками окупаційної адміністрації.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). У разі доведення вини їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за координації Департаменту захисту національної державності СБУ та за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

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