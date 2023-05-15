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Петиція щодо демонтажу пам’ятника Пушкіну в Києві набрала необхідну кількість голосів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Петиція щодо демонтажу пам’ятника Пушкіну в Києві набрала необхідну кількість голосів
Електронне звернення менше ніж за тиждень набрало необхідні голоси
фото з відкритих джерел

Тепер петицію має розглянути Київрада

Влада Києва почала розгляд петиції щодо демонтажу пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну. Монумент знаходиться у Шевченківському районі столиці.

Відповідна петиція була зареєстрована на сайті Київради. Електронне звернення менше ніж за тиждень набрало необхідні голоси.

«Прошу провести негайний демонтаж пам'ятника Пушкіну, який досі стоїть на Шулявці. Процес деколонізації активно триває по всій Україні. Пам'ятники Пушкіну є головними російськими ідеологічними маркерами, так само, якими були пам'ятники Леніну для періоду радянської окупації», – підкреслив автор петиції.

За словами ініціатора звернення «Пушкінопад» вже відбувся у Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Чернівцях, Ужгороді, Мукачеві, Тернополі, Кропивницькому, Кременчуці, Кролевці, Конотопі, Чернігові, Полонному та інших населених пунктах України.

«Час нарешті позбутися головного імперського маркера і місту Києву», – резюмував автор.

Нагадаємо, у Київраді підтримали петицію щодо розірвання усіх договорів, які місто уклало з УПЦ МП. Але цей процес може початися після прийняття Верховною радою необхідного законопроекту, який зареєстрований у парламенті.

До слова, у столиці продовжують «дерусифікацію» вулиць. Так, на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради 18 травня 2023 року, серед інших питань, депутатами буде розглянуто перейменування декількох вулиць столиці.

Окрім питання перейменування вулиць та провулків, на засіданні депутати розглянуть можливість перейменування станції «Дружби народів» на станцію «Звіринецьку», станції «Площа Льва Толстого» на станцію «Площа Українських Героїв» та про перейменування проєктної станції Київського метрополітену «Проспект Правди».

Теги: Київ Київрада пам'ятник росіяни

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