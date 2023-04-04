Київрада готує удар по Московському патріархату

Депутати хочуть заборонити Московській церкві користуватися земельними ділянками та державним майном

Партія Порошенка ініціює припинення договорів користування землею та майном з релігійними організаціями, які афілійовані з державою-окупантом. Про це йдеться на сайті партії «Європейська солідарність».

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Депутати закликають вжити заходів щодо припинення договорів оренди та/або користування майна з релігійними організаціями, керівний центр яких знаходиться в Росії. Підставою до такого рішення є невиконання останніх вимог Законів України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», згідно з якими релігійні об’єднання були зобов’язані відображати належність до релігійної організації за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої організації.

«Релігійні громади, які представляють в Україні російську православну церкву і досі не зареєстровані відповідно до вимог, встановлених чинних законодавством України. Це створює пряму і безпосередню загрозу для національної безпеки нашої країни. Офіційно, Російська Православна Церква нібито не має жодного стосунку до так званої УПЦ МП. Однак, ця релігійна організація, центр якої перебуває у країні-агресорі, послідовно і системно використовується Росією для політичного впливу на українське суспільство та дестабілізації ситуації», – зазначає депутатка фракції Людмила Ковалевcька.

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За її словами, ні для кого не секрет, що структури РПЦ в Україні використовувалися російськими спецслужбами для розвідувальної діяльності та рекрутування агентів в Україні. Тому ми не можемо більше допускати їхню діяльність на території нашої країни та нашого міста.

ЗМІ та соціальні мережі повідомляють про сотні випадків сприяння державі-агресору представників Московської церкви в Україні. Через своїх ієрархів ця церква послідовно озвучує кремлівські наративи, готує ґрунт для духовної і військової окупації.

«Є сотні свідчень того, що колаборанти з числа священнослужителів православної церкви московського патріархату благословляли «визволителів», активно співпрацювали з ними на тимчасово окупованих українських територіях, здійснювали розвідувальну діяльність та сприяли терору проти українських патріотів. Колаборація з окупантами для УПЦ (МП) – це не поодинокі випадки, а системне явище, тому ми маємо покласти цьому край», – зазначив член фракції Вадим Сторожук.

У фракції переконані, що відновлення законності у сфері регулювання діяльності релігійних організацій шляхом розірвання договорів оренди та/або користування на будівлі, що перебувають у державній власності з осередками церкви держави-окупанта матиме позитивний вплив на суспільство в цілому. Це дозволить зменшити вплив країни-агресора на суспільно-політичну ситуацію в Україні та забезпечить дотримання законів нашої держави.

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Нагадаємо, що українці звернулися до Верховної Ради з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП.

До слова, місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП в Хмельницькій області. Московська церква не зможе користуватися земельними ділянками на території громади.

Як повідомлялося раніше, обурливу знахідку знайшли у в Свято-Покровському кафедральному соборі у Хмельницькому. Там служителі Московської церкви мали окрему бібліотеку, де тримали пропагандистські книжки та проросійські агітаційні брошури.