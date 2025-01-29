Сексуальне насильство щодо студентки. Викладач у Сумах отримав підозру

Імені підозрюваного й назву університету, де він викладав, правоохоронці не вказують

Викладач достеменно знав, що дівчина є неповнолітньою

В Сумах повідомили про підозру в сексуальному насильстві викладачеві одного з місцевих університетів. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, у жовтні 2021 року, залишившись зі студенткою наодинці в одному з кабінетів, 51-річний викладач вчинив проти волі дівчини дії сексуального характеру, а також намагався схилити її до статевих зносин.

«Така поведінка викладача мала системний характер, він постійно приділяв дівчині надмірну увагу, зокрема, ставив непристойні питання, пропонував провести додому, намагався поцілувати тощо. Мало того, викладач надсилав студентці на один із месенджерів відеофайли, які відповідно до висновку експерта, є продукцією порнографічного характеру», – повідомили в прокуратурі.

При цьому викладач достеменно знав, що дівчина є неповнолітньою.

Йому повідомили про підозру за фактом вчинення стосовно неповнолітньої сексуального насильства та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру (ч. 3 ст. 153, ч. 2 та ч. 3 ст. 301 КК України). Імені підозрюваного й назву університету, де він викладав, правоохоронці не вказують.

Наразі вирішується питання щодо його відсторонення від посади.

Нагадаємо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса». Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж.

У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції. Youtube-канал, на якому обіцяють «повномасштабне оприлюднення доказів» домагань з боку Білоуса, створили ще в листопаді 2020 року.

Згодом Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.