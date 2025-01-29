Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Сексуальне насильство щодо студентки. Викладач у Сумах отримав підозру

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сексуальне насильство щодо студентки. Викладач у Сумах отримав підозру
Імені підозрюваного й назву університету, де він викладав, правоохоронці не вказують
фото з відкритих джерел

Викладач достеменно знав, що дівчина є неповнолітньою

В Сумах повідомили про підозру в сексуальному насильстві викладачеві одного з місцевих університетів. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, у жовтні 2021 року, залишившись зі студенткою наодинці в одному з кабінетів, 51-річний викладач вчинив проти волі дівчини дії сексуального характеру, а також намагався схилити її до статевих зносин.

«Така поведінка викладача мала системний характер, він постійно приділяв дівчині надмірну увагу, зокрема, ставив непристойні питання, пропонував провести додому, намагався поцілувати тощо. Мало того, викладач надсилав студентці на один із месенджерів відеофайли, які відповідно до висновку експерта, є продукцією порнографічного характеру», – повідомили в прокуратурі.

При цьому викладач достеменно знав, що дівчина є неповнолітньою.

Йому повідомили про підозру за фактом вчинення стосовно неповнолітньої сексуального насильства та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру (ч. 3 ст. 153, ч. 2 та ч. 3 ст. 301 КК України). Імені підозрюваного й назву університету, де він викладав, правоохоронці не вказують.

Наразі вирішується питання щодо його відсторонення від посади.

Нагадаємо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса». Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж.

У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції. Youtube-канал, на якому обіцяють «повномасштабне оприлюднення доказів» домагань з боку Білоуса, створили ще в листопаді 2020 року. 

Згодом Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

Читайте також:

Теги: прокуратура Суми домашнє насильство університет секс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирок у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка
Суд оголосив вирок колишньому голові Броварської райдержадміністрації Майбоженку
27 сiчня, 16:01
Мер Ірпеня Олександр Маркушин
Адвокати заявили про незаконність підозри меру Ірпеня
27 сiчня, 12:44
Дії зловмисників кваліфіковано як шахрайство, вчинене організованою групою, повторно, в умовах воєнного стану
На Київщині шахраї продавали неіснуючі макбуки та айфони
17 сiчня, 11:47
Пакунок з тілом дитини знайшов місцевий житель на сміттєзвалищі
На Черкащині жінка вбила немовля і викинула пакунок з тілом у сміттєвий бак
17 сiчня, 04:23
В офіс прем'єра Бельгії невідомий надіслалав листи зі стрихніном
Прем'єр Бельгії отримав листи із токсичним порошком: є постраждалі
10 сiчня, 09:11
Чоловік кинув тварину зі сходів, після чого знову почав бити чотирилапого
Жорстоке вбивство собаки у Києві: затриманому повідомлено про підозру
8 сiчня, 17:21
фото: скриншот з відео
Вивісив прапор РФ над Луганською ОДА. Суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю
7 сiчня, 19:33
На хабарі викрито голову громади, який дозволив вирубку майже 800 новорічних сосен
На Рівненщині викрито посадовця, який за хабар дозволив вирубати майже 800 новорічних сосен
5 сiчня, 02:57
У багатоповерхівці зруйнований один під'їзд
На Сумщині росіяни атакували авіабомбою багатоповерхівку, серед поранених – діти (оновлено)
4 сiчня, 17:24

Кримінал

Сексуальне насильство щодо студентки. Викладач у Сумах отримав підозру
Сексуальне насильство щодо студентки. Викладач у Сумах отримав підозру
У Миколаєві п'ятеро жінок можуть отримати сім років в’язниці через порнографію
У Миколаєві п'ятеро жінок можуть отримати сім років в’язниці через порнографію
Під виглядом романтичних прогулянок знімали позиції ЗСУ: у Харкові викрито пару
Під виглядом романтичних прогулянок знімали позиції ЗСУ: у Харкові викрито пару
В Україні торік значно зменшилася кількість справ про рейдерство
В Україні торік значно зменшилася кількість справ про рейдерство
У кожній другій недостовірні дані. НАЗК опублікувало результати перевірок декларацій у 2024 році
У кожній другій недостовірні дані. НАЗК опублікувало результати перевірок декларацій у 2024 році
У Рівному водій отримав покарання за ігнорування хвилини мовчання
У Рівному водій отримав покарання за ігнорування хвилини мовчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
56K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
19K
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації
17K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
12K
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua