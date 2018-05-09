Активісти блокують «Інтер» із закликом «стати українським»

Активісти вимагають вилучити із запису концерту до 9 травня «пропагандистські заяви ведучих»

У Києві під офісом телеканалу «Інтер» кілька десятків людей вимагають вилучити із запису концерту до 9 травня «пропагандистські заяви ведучих». Організували акцію представники «Національного корпусу». «Ми прийшли висловити протести і переконати редраду каналу про зміну меседжів, які вони сьогодні



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Активісти вимагають вилучити із запису концерту до 9 травня «пропагандистські заяви ведучих»

У Києві під офісом телеканалу «Інтер» кілька десятків людей вимагають вилучити із запису концерту до 9 травня «пропагандистські заяви ведучих».

Організували акцію представники «Національного корпусу».

«Ми прийшли висловити протести і переконати редраду каналу про зміну меседжів, які вони сьогодні озвучили, не перешкоджаючи журналістській діяльності», — прокоментував акцію працівник Центрального штабу Цивільного Корпусу АЗОВ Олександр Алфьоров.

«Інтер», який довгий час і без того проводив дуже дивну з точки зору ставлення до країни політику, перетнув межу. Тому ми прийшли на попереджувальну акцію з вимогою вилучити з ефіру той концерт», — прокоментував речник «Національного корпусу» Роман Чернишов.

За його словами, у разі відмови телеканалу вилучити концерт до 9 травня, дії учасників акції «будуть рішучі та щоденні».

«Ми не будемо просто стояти і слухати музику, хотілося б змінити медійну політику, яку вони дозволяють собі проводити. Це несе пряму загрозу українській державності. Якщо вони не будуть цього робити —ми будемо вимагати, але більш активно і рішуче, позбавлення телеканалу ліцензії у будь-який спосіб. Ми залишаємо за собою право на будь-які дії», — заявив Чернишов.

Наголосимо, що попри акцію протесту в ефірі «Інтера» вийшов концерт до 9 травня.

Раніше представники Національного корпусу та Національних дружин прийшли до будівлі телеканалу «Інтер» та вимагали позбавити канал ліцензії через «системну антиукраїнську редакційну політику».

Сьогодні стало відомо, що націоналісти почали збиратися на ґанку перед будівлею телеканалу «Інтер» на вулиці Дмитрівській у Києві. Виявилося, що партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», заявила про початок блокування телеканалу «Інтер».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розмістила пропагандистські відео з радянською символікою у вагонах пасажирських поїздів. Відео-анонс святкового концерту телеканалу «Інтер» до Дня Перемоги крутять у поїзді «Інтерсіті» за маршрутом Львів-Київ.

Під час цього концерту один з ведучих Андрій Доманський заявив, що вулиці українських міст називають «іменами фашистських злочинців».

Партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», звинуватила телеканал «Інтер» в маніпулюванні свідомістю громадян і в підіграванні російській пропаганді. Причиною різких висловлювань на адресу одного з центральних телеканалів України з боку «Нацкорпуса» став оприлюднений в мережі уривок зі святкового концерту, присвяченого Дню перемоги, який буде транслюватися 9 травня.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає мовників відповідально ставитися до наповнення програм і не розколювати країну. Заява з таким закликом опублікована на сайті відомства у відповідь на відео з концерту до 9 травня, яке покаже телеканал «Інтер».

У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.

У Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику.

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Джерело: Громадське