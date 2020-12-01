Підвищення соцвиплат, новорічні свята, багато вихідних: що чекає на киян у грудні

З 1 грудня 2020 року зросли соціальні виплати

У грудні на киян чекає ряд змін у різних сферах життя. Частина з них стосується підвищення прожиткового мінімуму. Заром із ним зростуть і різні прив'язані до цього показника соціальні допомоги, виплати, аліменти на дітей.

Підвищення прожиткового мінімуму

З 1 грудня прожитковий мінімум у розрахунку на місяць він зріс на 71 грн – від 2118 грн до 2189 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення новий прожитковий мінімум становитиме:

на дітей віком до 6 років – 1921 грн,

дітей віком від 6 до 18 років – 2395 грн,

працездатних осіб – 2270 грн, осіб,

осіб, які втратили працездатність, – 1769 грн.

Зростання максимальної допомоги для безробітних

Максимальна допомога по безробіттю зросте пропорційно збільшенню прожиткового мінімуму. Його розмір становить чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб (з 1 грудня - 2270 гривень). Таким чином, сума збільшиться з 8788 гривень до 9080 гривень.

Що стосується розміру мінімальної допомоги по безробіттю, то він залишиться без змін. На період карантину Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 до 1000 гривень. Мінімальну допомогу отримують ті, хто працював протягом останнього року менше 6 місяців.

Перерахунок пенсії

З 1 грудня збільшилися мінімальна, максимальна пенсії й надбавка до виплати за стаж. Як перерахують:

надбавка збільшиться із 17,2 до 17,69 грн за рік стажу;

мінімальна пенсія – із 1720 до 1769 грн +48 грн;

максимальна пенсія – із 17 210 до 17 690 грн +480 грн.

Підвищення мінімуму насамперед позначиться на пенсіонерах із мінімальною пенсією, яка збільшиться від 1712 грн до 1769 грн. Це стосується пенсії за віком, через інвалідність і втрату годувальника, пенсійних виплат шахтарям, інвалідам війни, учасникам бойових дій, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Найбільшу надбавку, 570 грн, отримають пенсіонери з максимальною пенсією, яка згідно із законом не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Якщо раніше вони отримували 17 120 грн, то вже за наступний місяць – 17 690 грн.

Збільшення розміру аліментів

З 1 грудня зростуть аліменти на дітей. Згідно з Сімейним кодексом України мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину повинен становити щонайменше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

50-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 грудня 2020 року:

для дітей віком до 6 років – 960,50 грн (плюс 31 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років – 1197,50 грн (плюс 38,50 грн).

Водночас, якщо платник аліментів має достатній заробіток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

100-відсотковий мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину від 1 грудня 2020 року:

для дітей віком до 6 років – 1921 грн (плюс 62 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років – 2395 грн (плюс 77 грн).

Операції в банках за допомогою електронних документів у додатку «Дія»

З 1 грудня можна проводити касові операції в банках за допомогою електронних документів у додатку «Дія». Цифрового паспорта буде достатньо для ідентифікації клієнта.

«При здійсненні касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта або його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт», – повідомили в Нацбанку.

Багато вихідних у грудні

У грудні поточного року року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 22 робочих дні. Вихідних днів у грудні буде дев'ять.

Новорічні свята

Цьогоріч через пандемію коронавірусу святкування Нового року в Києві не буде традиційним. На Софійські площі не буде концертів та масових гулянь, але головна ялинка країни все-таки буде.

Цього року ялинка буде штучною. Її висота сягатиме 30 метрів, а в основі ялинки буде пень для фотосесій. Сама площа буде накрита куполом з ілюмінацією. за традицією головну ялинку країни запалять у День святого Миколая, 19 грудня.

Столична влада організовує сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев та новорічних прикрас у Києві.

З 1 по 25 грудня до новорічних свят у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкривається резиденція святого Миколая.

5 грудня на столичних Осокорках парк розваг Osocor Residence відкриє зимове містечко за мотивами книжок і фільмів про Гаррі Поттера.

19 грудня біля Офісу президента відкриється святкова локація з ковзанкою та резиденціюєю святого Миколая.