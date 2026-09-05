Окупанти вдарили по підприємству на Дніпропетровщині

Ймовірно, Кам'янське було атаковано балістикою

Вночі 5 вересня російські терористи завдали ударів по промисловому підприємству у місті Кам’янське. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

«Ворог завдав ударів по промисловому підприємству у Кам’янському. Інформація про постраждалих уточнюється. Повітряна тривога в області триває. До відбою перебувайте у безпечних місцях», – написав Ганжа.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

За повідомленнями у мережі, перед вибухами попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння по Дніпру та Кам'янському. Мешканці обласного центру ймовірно чули звуки вибухів, що лунали з боку Кам'янського.

Як відомо, 2 вересня російські окупанти атакували Дніпро. Внаслідок удару пошкоджені продуктові склади торговельної мережі, також є вбиті та поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок російської атаки загинуло двоє жителів. Повідомляється, тіло чоловіка було знайдено рятувальниками під завалами, а жінка померла від важких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня російські окупаційні війська атакували Дніпро безпілотниками.

Ворожий дрон влучив у парковку поруч із зупинкою громадського транспорту біля торговельно-розважального центру «Караван». Унаслідок влучання на стоянці спалахнули припарковані легкові автомобілі та вантажівки.

До слова, у ніч на 4 серпня внаслідок атаки російського дрона в Дніпрі знищено складський комплекс площею 20 тис. кв. м, частину якого орендувала корпорація «Біосфера» – виробник товарів для дому. Про це повідомив засновник компанії Андрій Здесенко.

За словами Здесенка, атака відбулася вночі 4 серпня. Персонал компанії на момент удару перебував в укритті відповідно до внутрішніх протоколів безпеки, тому постраждалих серед працівників немає. Через масштабну пожежу, що виникла після влучання, рятувальники не змогли врятувати будівлю – складський комплекс вигорів повністю.