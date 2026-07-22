На Білоцерківщині 23 липня буде перекрито залізничний переїзд: зміниться рух автобуса

У зв’язку з обмеженнями також зміниться схема руху громадського транспорту

Водіям рекомендують обирати альтернативні шляхи об'їзду

У четвер, 23 липня, через ремонтні роботи «Укрзалізниці» тимчасово закриють рух автотранспорту через залізничний переїзд у селі Томилівка (перегін Роток – Сухоліси). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білоцерківську міську територіальну громаду.

У зв’язку з обмеженнями також зміниться схема руху громадського транспорту: кінцеву зупинку автобусного маршруту № 28 (вул. Ярмаркова – с. Томилівка) тимчасово облаштують безпосередньо біля переїзду.

У зв’язку з обмеженнями зміниться схема руху громадського транспорту фото: Білоцерківська міська територіальна громада

Водіям рекомендують заздалегідь врахувати ці обмеження під час планування поїздок та обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 1 серпня у Деснянському районі столиці частково обмежується рух транспорту проспектом Романа Шухевича. Дорожники проводять ремонтні роботи щодня з 9:00 до 18:00. За інформацією комунальників, фахівці Деснянського ШЕУ оновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від мосту через річку Десенку до вулиці Братиславської в напрямку Троєщини.