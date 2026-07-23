Пожежа у притулку для бездомних під Києвом: є постраждалий, 40 людей евакуйовано

Після прибуття рятувальники встановили сильне задимлення та відкрите горіння на другому поверсі будівлі

Унаслідок займання постраждав чоловік 1969 року народження

У селі Ясногородка Вишгородського району сталася пожежа в триповерховій будівлі Київського міського центру комплексного обслуговування бездомних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Київщини.

Займання виникло на другому поверсі будівлі. Коли підрозділи ДСНС прибули на місце, спостерігалося сильне задимлення та відкрите горіння.

Знищена вогнем кімната для відпочинку фото: ДСНС Київщини

Під час гасіння рятувальники евакуювали 40 осіб. Унаслідок події постраждав чоловік 1969 року народження.

Ліквідація пожежі тривала трохи більше години. До гасіння залучили 50 рятувальників та 15 одиниць спецтехніки, а на місці працювали психологи ДСНС.

Будівля зазнала суттєвих пошкоджень фото: ДСНС Київщини

фото: ДСНС Київщини

Займання виникло на другому поверсі будівлі фото: ДСНС Київщини

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, поблизу села Гоголів у Броварському районі Київської області сталася пожежа на пшеничному полі. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, яке охопило площу в один гектар. Прибувши на місце, надзвичайники встановили, що горить пшениця на корені. Через суху погоду та рослинність полум’я стрімко поширювалося і загрожувало випалити весь зерновий масив, тому вогнеборці одразу приступили до гасіння.