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На Подолі з’явився мурал із Будановим та ромашками

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Подолі з’явився мурал із Будановим та ромашками
Новий мурал з Будановим з’явився на Подолі у Києві
фото з відкритих джерел

Стінопис присвячений герою України, образу справжнього українця, який йде і нічого не боїться

На Подолі у Києві з’явився масштабний мурал, намальований стрітарт-художницями сестрами Мішель та Ніколь Фельдман. На ньому зображений начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирило Буданов, повідомляє NV.

Стінопис присвячений українським військовослужбовцям. На ньому зображений чоловік у чорному однострої, який стоїть поміж ромашок та тримає на руках кота, а поруч на квітах сидить пташка. Над усією композицією розправила крила сова, яка нагадує емблему ГУР МО.

Новостворений мурал розташований на стіні будинку, що на вулиці Введенській, 6.

«Стінопис присвячений герою України, образу справжнього українця, який йде і нічого не боїться. І навколо квіти, які надірвані, але це все ще красиве поле. Не всі вони цілі, але вони є і вони разом. Ця людина несе велику відповідальність, це насправді важко, особливо у такий час», – сказали сестри Фельдман після завершення роботи над муралом.

На Подолі з’явився мурал із Будановим та ромашками фото 1

Попри те, що авторки прямо не називають прізвище головного персонажа картини, очевидно, йдеться саме про Кирила Буданова. На це, зокрема, вказує погон генерал-лейтенанта, кіт Гюнтер і канарка, яка мешкає в приймальні очільника української розвідки.

Сестри Фельдман відомі в Україні та за її межами своїми стріт-арт проєктами, авангардним дизайном, скульптурними композиціями та мультиплікацією.

Раніше неподалік, на вулиці Нижній Вал, з’явився ще один мурал, присвячений українським розвідникам під назвою Sapiens Dominabitur Astris – напис з емблеми української розвідки. Його намалював відомий український художник Володимир Манжос із псевдонімом WaOne Interesni Kazki.

Ще раніше картину із зображенням очільника ГУР «Буданов і чарівне жабеня» написала художниця Євгенія Гапчинська.

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Теги: мурал Міноборони чоловік квіти Кирило Буданов художник Євгенія Гапчинська

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