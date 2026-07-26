Після удару РФ балістикою по Києву вирує декілька пожеж

У столиці ліквідовують наслідки влучання після швидкісної ракетної атаки з північного напрямку

У ніч проти 26 липня російські війська здійснили балістичну атаку на Україну. «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка розповідає про перші наслідки атаки.

О 00:21 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі, а вже о 00:22 уточнили, що балістичні ракети рухаються через Чернігівську область у напрямку Києва. Після цього в столиці пролунали вибухи.

Невдовзі мер Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки атаки. За його словами, у Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий житловий будинок, унаслідок чого сталося загоряння на рівні сьомого та восьмого поверхів.

У Солом'янському районі через падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової забудови, а в Деснянському районі загорілися автомобілі на парковці. На місця подій були направлені всі необхідні екстрені служби.

Паралельно місцеві Telegram-канали повідомляли про сильну пожежу у Святошинському районі Києва. Однак станом на момент публікації офіційного підтвердження щодо місця влучання або причин займання від міської влади чи ДСНС не було, тому ця інформація потребує уточнення.

Нагадаємо, Росія накопичила певний запас ракет і може продовжити масовані атаки найближчими днями. У Повітряних силах закликали українців максимально уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо через загрозу застосування балістичного озброєння. Також військові розповіли подробиці ракетного удару по Київщині, під час якого окупанти атакували локацію з представниками української оборонної індустрії.