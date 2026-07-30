У Києві 17-річний хлопець поранив ножем патрульного

Під час спроби патрульних налагодити контакт із хлопцем, юнак вибіг з кімнати і поранив ножем одного з поліцейських

Виклик на спецлінію 112 надійшов уночі, заявник повідомив, що неповнолітній кидається на рідних із ножем

У Подільському районі Києва 17-річний юнак поранив ножем патрульного поліцейського, який прибув на виклик про домашнє насильство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

За даними правоохоронців, виклик на спецлінію 112 надійшов уночі. Заявник повідомив, що неповнолітній кидається на рідних із ножем та погрожує їм фізичною розправою.

Коли інспектори прибули на місце, хлопець зачинився в кімнаті. Під час спроби налагодити з ним контакт і переконати вийти, юнак раптово вибіг і завдав одному з поліцейських ножових поранень. Напарники затримали підлітка із застосуванням кайданків та фізичної сили, а пораненого інспектора медики ушпиталили.

Слідчі затримали 17-річного правопорушника в порядку ст. 208 КПК України та розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу). Ніж вилучили та направили на експертизу.

Нагадаємо, у Києві під час проходження військово-лікарської комісії сталася смертельна трагедія. Чоловік, якого доставили до територіального центру комплектування через порушення правил військового обліку, завдав ножових поранень лікарці. Від отриманих травм жінка померла.