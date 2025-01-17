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Удар по Кривому Розі, підозра нардепу. Головне за 17 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Удар по Кривому Розі, підозра нардепу. Головне за 17 січня
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Внаслідок ворожої атаки загинуло чотири людини, ще 14 – поранені

Росія атакувала Кривий Ріг, НАБУ повідомило про підозру нардепу, який наживався на закупівлях «Укрзалізниці», український олімпієць подав документи на зміну громадянства. «Главком» склав добірку новин 17 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Правоохоронці викрили ексчиновника МВС на масштабній схемі розкрадання держкоштів

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили колишнього топпосадовця МВС на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів і хабарництві. Чиновника підозрюють у махінаціях із закупівлею обладнання та отриманні преміум-автомобілів загальною вартістю понад 6 млн грн. 

Як з’ясували детективи, підприємець, який постачав обладнання для відеоспостереження та контролю доступу до будівель МВС, завищив його вартість. У 2018-2019 роках через свою громадську організацію він передав високопосадовцю чотири розкішні авто. Зі свого боку, у 2020 році держустанова МВС закупила це обладнання попри явно завищену вартість.

Український олімпієць подав документи на зміну громадянства

Українській гімнаст Ілля Ковтун, який три роки живе та тренується в Осієку, подав документи на громадянство Хорватії. Зазначається, що його тренерка Ірина Горбачова (Надюк) також подала документи на отримання громадянства. Хорватська федерація гімнастики миттєво відреагувала і дала зелене світло.

Як відомо, президент Технічного комітету спортивної гімнастики HGS, хорватський тренер Владімір Маджаревич запросив гімнастів з України приїхати до Осієка. Ідея була в тому, щоб вони залишилися на два місяці та змогли комфортно тренуватися. Водночас Ковтун і Горбачова вирішили залишилися на три роки.

За словами Маджаревича, в Осієку Ковтун вивчив мову, має дівчину, а місцева спортивна спільнота уже сприймає його як свого.

НАБУ повідомило про підозру нардепу, який наживався на закупівлях «Укрзалізниці»

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

За словами правоохоронців, підозрюваний та його спільник-підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. За даними ЗМІ, йдеться про нардепа Віктора Бондаря.

Росія атакувала Кривий Ріг

Сьогодні, 17 січня, Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, є загиблі та поранені.

Росіяни поранили 14 людей, з них – чотири дитини. Також відомо про чотирьох загиблих.

Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, 17 приватних будинків, три господарчі споруди та 11 автомобілів.

Зміни в тарифах на електроенергію

Уряд переглянув умови оплати за електроенергію для домогосподарств з електроопаленням. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, новий тариф діятиме в опалювальний період із 1 жовтня до 30 квітня.

До цього часу для таких споживачів діяла ставка 2,64 грн за кВт*год на весь обсяг електроенергії, якщо споживання не перевищувало 2 000 кВт*год. У разі перевищення цього ліміту весь обсяг оплачувався за стандартним тарифом – 4,32 грн за кВт*год.

Відтепер споживачі платитимуть за зниженим тарифом (2,64 грн) лише за перші 2 000 кВт*год, навіть якщо загальний обсяг буде більшим. Електроенергія понад цей поріг оплачуватиметься за ставкою 4,32 грн за кВт*год.

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Теги: окупанти депутат корупція в Україні війна Кривий Ріг

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