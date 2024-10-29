«МСЕК-скандал». Політрада «Слуги народу» виключила Тетяну Крупу з депутатів

Президентська партія завершила процедуру відкликання депутатки Хмельницької облради за народною ініціативою

Політрада партії «Слуга народу» затвердила рішення про відкликання депутатки Хмельницької облради і голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи за народною ініціативою. Про це «Главкому» повідомила нардеп-«слуга» і очільниця внутрішньої партійної дисциплінарної комісії Вікторія Подгорна.

За її словами, цьому передували рішення фракції партії «Слуга народу» Хмельницької облради, зборів обласної партійної організації та Національної ради громад партії про виключення Тетяни Крупи з депутатів. Наразі Хмельницька обласна територіальна виборча комісія повинна остаточно вирішити це питання.

«Попри те, що Венеційська комісія розкритикувала застосування імперативного мандата через невідповідність міжнародним стандартам, у політичних партій України немає іншого шляху, щоб очистити свої лави від корупціонерів та колабораціоністів. Адже на кону національна безпека держави та збереження довіри до політичних сил з боку суспільства», – пояснила політикиня.

Вікторія Подгорна зауважила, що на наступних місцевих виборах варто переглянути підхід до формування партійних списків кандидатів у депутати.

«Створення кадрового резерву – ось над чим має працювати кожна партія», – додала нардеп.

Зауважимо, що на місцевих виборах-2020 Тетяна Крупа набрала найбільше голосів серед кандидатів у депутати Хмельницької облради від «Слуги народу». Її підтримало понад 3 тис. виборців в окрузі.

Нагадаємо, 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Якщо підозрювана внесе відповідний розмір застави, на неї покладається ряд обов’язків:

прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

не відлучатися з Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

заборонено відвідувати адмінбудівлю «Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи» та утриматися від спілкування із працівниками «Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення експертизи;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.