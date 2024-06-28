Херсонщина: під завалами знайдено жінку, яка загинула під час вечірнього обстрілу

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни

Під час вечірнього обстрілу Херсонської області 27 червня російськими військами загинула жінка, тіло якої було знайдено під уламками зруйнованого будинку наступного ранку. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.



Загиблу внаслідок вечірнього обстрілу Херсонської області виявили сьогодні вранці під завалами зруйнованого будинку.

За даними слідства, 27 червня 2024 року, о 18:00, російські війська здійснили обстріл Золотої Балки у Бериславському районі. Один зі снарядів влучив у приватний будинок.

«З-під його завалів вранці 28 червня рятувальники дістали загиблу жінку», – повідомили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по блокпосту поліції на Херсонщині і вбили патрульного.

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